63歲庾澄慶罕見露面「憔悴悼念好友韓賢光」：是很深的打擊

記者蔡琛儀/台北報導

資深音樂人韓賢光上個月8日因「突發心源性猝死」暈倒送醫,插管急救4天後仍回天乏術病逝,享壽67歲。他生前合作的音樂人眾多,今(10日)他的眾好友們一齊為他舉辦紀念音樂會,包括庾澄慶(哈林)、北流董事長黃韻玲、鄭怡、李建復、吳楚楚、馬毓芬、陳樂融、趙家駒、于冠華、殷正洋、潘越雲、周治平、侯志堅、康康、丁曉雯、陶曉清等人。

。

▲▼ 庾澄慶悲痛悼念好友韓賢光。(圖/記者蔡琛儀攝)

[廣告]請繼續往下閱讀...

金曲歌王哈林近年已相當少出席公開活動,這次為了韓賢光更特別上台致詞,回憶過去與韓賢光的點點滴滴,他沉痛表示:「他是狀況非常好的人,所以這次事情讓我有很大的震撼、震驚。」他形容韓賢光一直活力無窮,是「發光發熱的熱體」,他坦言:「同期的音樂人離開,壓力是很大的,除了心裡的遺憾,也知道自己慢慢在面臨人生的過程,年輕時不管身邊的人幾歲,都覺得還有很多時間,終於也來到這個階段。」

哈林今露面看起來也有些憔悴,他表示,韓賢光的離世給了他很深的打擊,「我只能說,讓自己做開心的事。」也期許自己:「不管能不能上台,都要保持好這樣的狀態,韓賢光在我心裡就是個強光四射、精力無限的,Rock and roll never die, they just fade away.」