67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人韓賢光上個月8日因「突發心源性猝死」暈倒送醫，插管急救4天後仍回天乏術病逝，享壽67歲。他生前合作的音樂人眾多，今（10日）他的眾好友們一齊為他舉辦紀念音樂會，包括庾澄慶（哈林）、北流董事長黃韻玲、鄭怡、李建復、吳楚楚、陳樂融、趙家駒、于冠華、殷正洋、潘越雲、周治平、侯志堅、康康、丁曉雯、姚可傑等人。

▲ 康康出席悼念韓賢光 。（圖／記者蔡琛儀攝）

康康今天趁著工作空檔到場現場，據悉還帶了約台幣5萬元的奠儀；奠儀未來將作為韓賢光幼女的教育基金。韓賢光2009年擔任公視《音樂萬萬歲》節目之音樂總監兼貝斯手，與康康的交情超過20、30年。康康表示，韓賢光去上海發展前比較常聯絡，大家還有一個群組，裡面甚至有張菲、吳宗憲。

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對於友人驟逝，康康遺憾表示：「聽說他女兒很小，大概才10歲，我自己58歲了，女兒也才6歲，今天希望親自包白包致意。」想要親手交給韓賢光的家人。

▲ 于冠華、姚可傑獻唱悼念韓賢光 。（圖／記者蔡琛儀攝）

罹患乳癌、還得以輪椅代步的的資深廣播人陶曉清也上台致詞；此外，幻眼合唱團三代主唱李季澤、于冠華、姚可傑更特別在現場與幻眼合唱團的成員合體，再現當年風采。

▲李國超（左2起）、李亞明、張耕宇（右4）等人悼念韓賢光。（圖／記者蔡琛儀攝）