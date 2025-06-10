最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

記者蔡宜芳／綜合報導

「最美檢察官」陳漢章近日回到台南老家，受邀至成功大學演講，他也為此特地安排全家到台南的旅館住一天。雖然整體行程愉快，不過旅館的泳池服務卻讓他覺得體驗不佳，氣得直說：「有必要這種口氣嗎？」

▲陳漢章趁著出席演講活動，帶家人出門走走。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）

陳漢章在貼文中透露，他原先已打電話向旅館確認下泳池是否可以不戴泳帽，對方表示「頭不下水就沒問題」。然而實際到場時，他只是在泳池中走動，髮尾稍微碰到水，卻遭到救生員嚴厲制止、口氣不佳地要求他戴上泳帽，「呃……跟他們所宣稱的頭不入水的標準有點差距外，口氣也不太好。」

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不僅如此，陳漢章還提到，他有先拿一條毛巾擦臉，後來準備再去幫小孩拿毛巾時，又被救生員不客氣地制止說「一個人只能拿一條喔」，他為此傻眼表示：「現在小朋友已經不算人了嗎？還是我不是人？我是有多拿嗎？有必要這種口氣嗎？」而且他強調，泳池中只有自己和兒子兩個人，救生員絕不可能看錯。

▲陳漢章透露飯店救生員的態度十分不好。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）

相較於這次不愉快的經驗，陳漢章提到前一週入住台北的高級飯店時，體驗明顯更好，不僅房間更大、早餐更豐盛，連泳池規定也更有彈性，「使用黑卡方案下的價格居然比這間旅館更便宜！」而且服務人員從走廊盡頭就開始笑臉迎人，還貼心主動補毛巾、飲料，整體讓人備感尊重。他也再次提醒：「網路上有宣稱此（台南）飯店不強制戴泳帽，其實相差甚遠，請各位參考。」