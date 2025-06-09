Dora偷吃富商惹議！消失球場遭疑被冷凍　樂天澄清：是個人因素請假

記者孟育民／台北報導

樂天女孩成員Dora遭影射介入富商婚姻成為小三，隨著判決書被挖，被告和原告，竟和大統集團董事吳冠威及他的妻子李謙謙同名同姓，今（9日）又爆出一份富商的「獵豔名單」，其中牽涉包括職棒、職籃等17位啦啦隊女孩，甚至在社群流傳Dora疑似約會吳冠威的照片。如今Dora目前工作全面停擺，遭疑被球團冷凍。對此，球團也回應了！

▲Dora遭疑被球團冷凍，樂天回應了。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Dora目前工作全面停擺，在風波爆出時，就緊急取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，不過接下來連續兩周都請假樂天的應援活動，7、8號依舊持續神隱，樂天官網表示：「女孩出席可能依身體狀況、個人行程等原因調整，依實際出勤為準。」對於請假相關，經紀人回應：「私人事務不予回應。」

不過，至於Dora是否被冷凍一事，球團則澄清：「沒有冷凍。小葳葳因個人因素向球團請假。女孩的出席安排原先就會因身體狀況、個人行程等因素調整，謝謝。」

▲Dora捲入富商小三案持續延燒 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

另外，此案牽涉富商獵豔名單曝光，包含職棒各隊的啦啦隊員琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、畇二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎，還有職籃的啦啦隊員草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等人，都成為正宮的蒐證對象。

對此，經紀人乖姐也澄清和富商是20年前認識的好友，「當時有問我，他的友人有機會進PS嗎？所以他老婆應該有我們的通話紀錄，進而列為蒐證，看了名單，80%是炸裂吧女孩節目跟這位啦啦隊女孩同隊或同節目的參賽者，包括現任的PS，畇二、莎莎、凱蒂，但並不代表跟此事有關聯，請大家理解文字內容，勿做不必要的延伸，謝謝。」



