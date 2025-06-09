金賽綸生前小帳遭挖！「爸破產」她獨撐家中經濟　去年9月留遺言：我不再痛苦了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，她生前經濟陷入困難，有網友砲轟她的家人是「吸血父母」，但家人後來出面反駁。韓媒9日再度挖出她生前因經濟方面的問題飽受痛苦，早在2024年9月留下遺言，寫著「如果我死了，請幫我把這張圖截圖並上傳」，早就動念離開。

▲金賽綸遭韓媒曝光，爸爸其實早已破產，她獨撐家中經濟。（圖／翻攝自金賽綸IG）



根據《SBS演藝新聞》報導，金賽綸本就是一家經濟支柱，2023年被登錄為爸爸多達20位債權者的其中一人，她借出金額高達2億5千萬元（台幣約），但爸爸因新冠肺炎爆發導致事業失敗，欠下包括20多名債權人在內的數億韓元債務，2020年12月向法院申請破產，直到2023年3月正式宣告破產與免責，借給爸爸的錢也討不回來，當時金賽綸年僅20歲。

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不僅如此，金賽綸還有拿出部分資金投資一家餐廳，該店是利用她的父母好友名義於2021年5月開的餐廳，她動員所有演藝圈人脈宣傳，怎料在2024年倒閉關店。

更慘的是，金賽綸2022年爆發酒駕事件後，經濟狀況便極度惡劣，她拿出所剩錢財賠款後，身上幾乎沒半毛錢。因此，2023年酒駕開庭時，她曾透過律師向法官求情：「身為少女家長要扶養一家，不只是金賽綸本人，連家人都飽受生活之苦。」而她為了養家四處打工，咖啡廳、居酒屋、插花店等等賺生活費。

▲金賽綸生前小帳遭挖，2024年9月留遺言。（圖／翻攝自SBS演藝新聞）



經濟困難壓得金賽綸喘不過氣，她也曾被鄰居目擊在階梯痛哭，手腕上全是傷痕，而她2024年9月曾在私人帳號裡留下遺言，字句裡充滿悔恨與痛苦，「那些拯救過我的人們啊，還有那些在我最痛苦的時候離開我的人啊，請想想你們曾經從我這裡收到些什麼吧」。

另一方面，金賽綸為酒駕一事辯解，「我那天確實做了酒測，出現了數值0，雖然血液檢測顯示出了更高的濃度，但那已經是發生在前一天的事，也沒有造成大停電，但我已經給了更多的賠償。」最後她寫下遺言「無論如何，我將不會再痛苦了。」並要求看到的友人，如果她離開了，請將此圖截圖並上傳。此則截圖曝光震撼韓網，有網友認為不論是誰逼死了她，金賽綸生前確實不好過，小小年紀卻承受令人難以想像的痛苦。

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