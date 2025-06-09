ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

73歲洪金寶進軍抖音！
畢業季來臨！3部校園日劇推薦
中居正廣傳將「宣告破產」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 新木希空 林俊傑 Solar 吳宗憲 林千又 黃鐙輝 洪金寶

女王回來了！BLACKPINK完整體回歸歌壇　YG證實「4人最新動態」：已經拍3天

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK近幾年專注於個人事業發展，日前她們宣布即將再度合體舉辦巡演，9日傳來最新好消息，她們同時回歸歌壇，YG官方證實正在拍攝新歌MV，此話一出秒引起各界粉絲躁動，留言嗨喊「女王回來了」、「終於等到了」。

▲快訊／BLACKPINK確定來台！　10月高雄世運連唱2天。（圖／理想國提供）

▲BLACKPINK完整體回歸歌壇，YG證實已經在拍MV。（圖／理想國提供）

BLACKPINK所屬經紀公司YG於9日對外證實，BLACKPINK已經從6日起就投入新歌拍攝的工作行程裡，公司總製作人梁鉉錫表示：「不久後就會正式發佈BLACKPINK的新歌消息了，相隔2年又8個月傳來新歌消息，使得全世界粉絲都很關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司重磅請到海外知名導演合作新歌MV，她們近期正在韓國某地拍攝MV中，這將誕生出一部集結BLACKPINK身份象徵與音樂色彩於一體的代表性音樂錄影帶」，公司表示「這是與已躍升為世界頂級藝人的BLACKPINK相稱的特別合作，值得大家期待。」

▲BLACKPINK相隔2年又8個月推出新歌。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）

▲BLACKPINK相隔2年又8個月推出新歌。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）

BLACKPINK此次回歸砸下重資，而她們同步還會開啟最新巡演，這是團體第四次巡迴演唱會，將於7月5日在韓國高陽體育場開幕，並在10月18、19日來到高雄世運震撼開唱，寫下了「史上首組女團，二度登上高雄世運舞台」的超強紀錄。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

BLACKPINK

推薦閱讀

Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂

Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂

4小時前

袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」

袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」

18小時前

清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」

清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」

16小時前

TWICE終於來台開演唱會！　出道10年攻進高雄世運主場館

TWICE終於來台開演唱會！　出道10年攻進高雄世運主場館

11小時前

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

13小時前

天王都找他寫歌！藍奕邦認「最賺版稅不是劉德華陳奕迅」 這首2度爆紅

天王都找他寫歌！藍奕邦認「最賺版稅不是劉德華陳奕迅」 這首2度爆紅

6/7 08:28

吳宗憲見MAMAMOO頌樂脫口「韓國女生唱歌難聽」　網紅轟：拉低台灣形象

吳宗憲見MAMAMOO頌樂脫口「韓國女生唱歌難聽」　網紅轟：拉低台灣形象

11小時前

傳奇R＆B歌手離世！享壽68歲　6千萬名曲永流傳

傳奇R＆B歌手離世！享壽68歲　6千萬名曲永流傳

3小時前

林千又髮廊爆粗口挨告！　黃鐙輝老婆力挺店家「去好幾年都沒問題」

林千又髮廊爆粗口挨告！　黃鐙輝老婆力挺店家「去好幾年都沒問題」

13小時前

73歲洪金寶進軍抖音！「3天吸74萬粉絲」首曝三代同堂照老婆超美

73歲洪金寶進軍抖音！「3天吸74萬粉絲」首曝三代同堂照老婆超美

12小時前

成龍新片砸13億慘仆街！2天才賣26萬　創下主演最低票房紀錄

成龍新片砸13億慘仆街！2天才賣26萬　創下主演最低票房紀錄

6/7 21:57

方文琳抗癌後迎60大壽！同框2女兒慶生　美貌被讚：像三姊妹

方文琳抗癌後迎60大壽！同框2女兒慶生　美貌被讚：像三姊妹

12小時前

熱門影音

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD
范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

陳芳語爆情變鼓手男友：我還不知道　被下封口令「再給我一個月」

陳芳語爆情變鼓手男友：我還不知道　被下封口令「再給我一個月」

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

范瑋琪哭

范瑋琪哭

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

Sandy否認接棒《熱吵店》：假新聞！　教2歲兒讀詩讚「比我爸兒子聰明」XD

Sandy否認接棒《熱吵店》：假新聞！　教2歲兒讀詩讚「比我爸兒子聰明」XD

看更多

【驚心營救6小時】里長救豬仔創最快紀錄！曝援助心情「快點讓小孩回來」

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

女王回來了！BLACKPINK完整體回歸歌壇　YG證實「4人最新動態」：已經拍3天

29分鐘前0

永野芽郁全面停工「Netflix伸援手」！陷醜聞電影照賣…復出時機敲定

45分鐘前10

許老三升國中「蛻變美少女」！自拍照連發…Elly：是我的衣服、相機

1小時前0

前RIIZE承漢正式SOLO出道！　月份確定了

1小時前21

脫北女揭血淚逃亡實錄！　逃跑被逮「兩度遭刑求逼賣身」：我只想活著

2小時前10

陸劇男神井柏然爆領證秘婚！　穩交超模劉雯3年「牽手摟腰逛街」

2小時前10

韓綜藝教父「開錯車」藥物檢測陽性！　遭不拘留立案喊冤

2小時前53

黑嘉嘉親手「一刀剪掉及腰10年長髮」！　暖捐出助人獲讚：很有愛

3小時前10

《影后》林廷憶要主演日劇！國際試鏡被選中女主角…男主角菅田將暉

3小時前2

小孟老師／6月9日星座運勢　處女熱烈追愛！天蠍財運大爆發

讀者迴響

熱門新聞

  1. Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂
    4小時前3467
  2. 袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」
    18小時前2818
  3. 清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」
    16小時前1816
  4. TWICE終於來台開演唱會！　出道10年攻進高雄世運主場館
    11小時前7241
  5. 「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD
    13小時前3419
  6. 天王都找他寫歌！藍奕邦認「最賺版稅不是劉德華陳奕迅」 這首2度爆紅
    6/7 08:2846
  7. 吳宗憲見MAMAMOO頌樂脫口「韓國女生唱歌難聽」　網紅轟：拉低台灣形象
    11小時前227
  8. 傳奇R＆B歌手離世！享壽68歲　6千萬名曲永流傳
    3小時前
  9. 林千又髮廊爆粗口挨告！　黃鐙輝老婆力挺店家「去好幾年都沒問題」
    13小時前128
  10. 73歲洪金寶進軍抖音！「3天吸74萬粉絲」首曝三代同堂照老婆超美
    12小時前162
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合