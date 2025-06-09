女王回來了！BLACKPINK完整體回歸歌壇　YG證實「4人最新動態」：已經拍3天

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK近幾年專注於個人事業發展，日前她們宣布即將再度合體舉辦巡演，9日傳來最新好消息，她們同時回歸歌壇，YG官方證實正在拍攝新歌MV，此話一出秒引起各界粉絲躁動，留言嗨喊「女王回來了」、「終於等到了」。

▲BLACKPINK完整體回歸歌壇，YG證實已經在拍MV。（圖／理想國提供）



BLACKPINK所屬經紀公司YG於9日對外證實，BLACKPINK已經從6日起就投入新歌拍攝的工作行程裡，公司總製作人梁鉉錫表示：「不久後就會正式發佈BLACKPINK的新歌消息了，相隔2年又8個月傳來新歌消息，使得全世界粉絲都很關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司重磅請到海外知名導演合作新歌MV，她們近期正在韓國某地拍攝MV中，這將誕生出一部集結BLACKPINK身份象徵與音樂色彩於一體的代表性音樂錄影帶」，公司表示「這是與已躍升為世界頂級藝人的BLACKPINK相稱的特別合作，值得大家期待。」

▲BLACKPINK相隔2年又8個月推出新歌。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）



BLACKPINK此次回歸砸下重資，而她們同步還會開啟最新巡演，這是團體第四次巡迴演唱會，將於7月5日在韓國高陽體育場開幕，並在10月18、19日來到高雄世運震撼開唱，寫下了「史上首組女團，二度登上高雄世運舞台」的超強紀錄。