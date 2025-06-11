星座運勢／雙魚前任想復合！天蠍業績亮眼飛升 水瓶真愛降臨
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：合作重新檢視
感情：真愛就在身邊
財運：投資金融股票
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：認分繼續工作
感情：不必應對無賴
財運：採取穩健策略
幸運色：靛藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：拒絕無理要求
感情：獨立自主思想
財運：獲利順利出場
幸運色：葉綠色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
工作：做好份內工作
感情：調整約會次數
財運：依照原來計畫
幸運色：天空藍
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：投入新的項目
感情：感情不宜強求
財運：考慮持續加碼
幸運色：湖水綠
貴人：天秤
小人：處女
工作：身邊出現轉機
感情：誠心敞開心胸
財運：進財管道增加
幸運色：琥珀色
貴人：雙子
小人：雙魚
【水象星座】
工作：達成重要協議
感情：自在方式互動
財運：但須耐心等候
幸運色：櫻花粉
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：猶豫錯過良機
感情：專一對待伴侶
財運：業績亮眼飛昇
幸運色：金箔色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：調整創業角度
感情：前任回心轉意
財運：追求富有生活
幸運色：亮橘色
貴人：處女
小人：魔羯
【火象星座】
工作：注意微小細節
感情：結束近期紛爭
財運：不宜過多決策
幸運色：銀白色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：了解老闆喜好
感情：再次鼓起勇氣
財運：多加周轉資金
幸運色：蜂蜜色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：逐漸感到疲累
感情：彼此過於忙碌
財運：先求有再求好
幸運色：紫晶色
貴人：射手
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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