野生坤達現身石垣島！　同框《木曜4》陳百祥…帥氣合體3人氣YTR

▲本刊讀者在日本石垣島巧遇坤達。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

《木曜4超玩》由陳百祥等人擔任製作人，一開始由邰智源、「KID」林柏昇擔任主持人，後來又加入溫妮、泱泱、坤達與阿部瑪利亞，節目中的「一日系列」大受歡迎，但後來發生幕後團隊出走潮，被視為節目主心骨的陳百祥與工作人員們同進退，雖然已經不在《木曜4超玩》，但他還是與主持人們保持良好關係。日前時報周刊CTWANT讀者在日本石垣島，巧遇坤達與其他YouTuber們一起錄製陳百祥的節目。

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▲在等待期間，坤達與其他YouTuber相談甚歡。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

▲坤達、大蛇丸、胡椒與尼克站在鏡頭前，陳百祥則在一旁不停說話。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

上月31日本刊讀者在日本沖繩的石垣島機場，捕獲陳百祥、坤達、大蛇丸、胡椒與尼克的身影，只見坤達戴著墨鏡，身穿花襯衫看起來相當帥氣，等待期間也與其他人聊天聊得非常開心，而開始拍攝時，也能看到坤達、蛇丸、胡椒與尼克站在鏡頭前，而陳百祥雖然沒有入鏡，但也在一旁擔任「畫外音」，由於陳百祥離開《木曜4超玩》後，也開始經營自己的頻道，令人好奇是否在錄製陳百祥的節目《又離題了》。

▲陳百祥雖然離開《木曜4超玩》，但跟主持群還是保持良好關係。（圖／翻攝自陳百祥IG）

陳百祥先前在阿部瑪利亞的YouTube頻道提到，目前比較常聯絡的《木曜4超玩》班底就是阿部瑪利亞、坤達及泱泱，他表示自己與坤達有共同興趣，時常一起聊電玩有關的話題，更笑說曾因泱泱訊息回太慢而發火，但後來發現是因為對方比較注重私人空間，不喜歡被訊息通知逼太緊。

至於其他班底，陳百祥解釋KID比較喜歡戶外活動，跟自己個性相反，所以共同話題比較少，不過在一些重要時刻，例如KID孩子出生時還是會聯絡，並以「有事夏迎春，沒事鐘無艷」來形容自己跟邰智源的關係，表示若是有需要時，一定會找邰智源幫忙。

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