被酸「喊要有自信卻整形」！　YTR超直白高EQ回擊：整不整沒對錯

記者劉宛欣／綜合報導

以直率風格探討性知識與身體話題的知名YouTuber「超直白」，最近持續在社群上，分享有關愛自己、有自信的議題探討心得，不過，卻有網友拿她曾整形一事來諷刺她「要有自信--->整形，厲害」，對此她也給出了正面回覆，直言「整不整形，都可以覺得自己漂亮」。

▲超直白近期經常分享培養自信的心得。（圖／翻攝自超直白Instagram）

超直白回應該名網友表示，自己是在整形後，才意識到「外表整得了，但內心不行，整型後我一樣自卑」，就是因為這樣，她才發現最重要的是，要真正覺得自己漂亮，「所以其實不整形一樣能打扮，好好打扮一樣可以很漂亮，反之，整形前也可以自暴自棄，不想打扮」，解釋整形不整形與自信沒有直接關係。

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▲超直白回應酸民。（圖／翻攝自超直白Instagram）

超直白藉由自身經驗，有所體悟地說「覺得自己漂亮只是一個心態而已，但這是很多人一輩子的功課，因為有很多我們覺得完美的人，或許也在自卑裡面」，自己也是在接受整形手術後，才發現不是每個人的不自信，都可以透過整形改善。

超直白也將她給予網友的回覆分享至IG限時動態，鼓勵大家「相信自己是漂亮的信念」才是最重要的，整形沒有對錯，只是她自己是透過整形才明白了這個道理。