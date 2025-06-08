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清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」

記者劉宛欣／綜合報導

日本寫真界話題人物，正妹女大生新木希空年初才推出個人第一本寫真集，同步開設了X（原Twitter）和Instagram等社群帳號，沒想到下一步竟是震撼轉戰AV界，與日本知名成人片商S1簽約她以「鑽石級新人」身份出道。

▲新木希空的出道模式複製瀬戶環奈。（圖／翻攝自X）

▲新木希空被稱為「鑽石級新人」。（圖／翻攝自X）

台灣AV達人一劍浣春秋撰文分析，新木希空之所以被冠上「鑽石級新人」之名，是因為她的條件相當亮眼，不但擁有甜美清新的臉蛋、還有「白皙皮膚」與修長162公分的身材，讓人看了目不轉睛，他還指出：「看了她的寫真之後，你一定會好奇她在片中面對男優時的反應，是青澀含蓄還是奔放狂野？」

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▲新木希空的出道模式複製瀬戶環奈。（圖／翻攝自X）

▲新木希空的出道模式複製瀬戶環奈。（圖／翻攝自X）

事實上，新木希空的出道操作早有鋪陳，從今（2025）年2月11日登上《週刊Flash》寫真出道，再到2月26日推出首本寫真集，加上社群帳號同步開張，全套宣傳流程幾乎複製新一代AV女神瀬戶環奈的模式，是為AV市場精準打造的流量計畫。宣傳影片中，新木希空以寫真風格亮相，部分觀眾注意到她的牙齒不太整齊，但整體顏值仍屬近期新人中的佼佼者。

新木希空的經紀公司，曾推出山手梨愛、中森心心奈（佐藤愛瑠）等人氣女優，雖面臨過女優大量出走考驗，但從這次找來新木希空的舉動看來，無疑是想再創佳績。

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