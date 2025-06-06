大咖饒舌夫妻接力登台！ASH ISLAND婚後8月台灣開唱　B.I睽違1年會台粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓饒舌歌手ASH ISLAND（尹辰煐）2024年宣布娶日、韓混血歌手恰米娜（Chanmina），夫妻倆來迎來新生命。新婚1年，兩人接力登台開唱，先是妻子恰米娜9月先前往Zepp New Taipei，再來是他於6日宣布8月點燃WESTAR，首次登台。另外，同為饒舌歌手的B.I再度返台，8月8日登上台北國際會議中心，帶來全新個人巡演《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》。

▲新生代饒舌代表ASH ISLAND準備8月1日首度登台開唱。（圖／Midnight Records提供）



恰米娜日前宣佈來台開唱，她的老公ASH ISLAND也在6日傳來好消息，提早一個月先行來台見粉絲，ASH ISLAND剛結束首爾場演唱會，緊接著8月1日來到台北最具代表性的音樂場館WESTAR開唱。

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這場演出將讓台灣觀眾近距離感受ASH ISLAND現場的強大魅力，不僅僅是音樂本身，更是一場結合視覺、聲音與情感的完整體驗。

▲B.I相隔1年返台。（圖／翻攝自B.I IG）



另外，全能創作歌手B.I才剛發行全新專輯，6日正式宣布將於8月8日登上台北國際會議中心，帶來全新個人巡演《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》，睽違1年再度來台開唱，他表示：「台北的舞台和觀眾一直讓我印象很深，我真的非常想念ID 們，也很期待這次能再次跟大家見面，分享我新的音樂。」VIP套票於9日上午11點起售， 一般票券則是同日中午12 點全面開賣，購票請洽寬宏售票與全台萊爾富、OK便利商店。