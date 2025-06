大咖饒舌夫妻接力登台！ASH ISLAND婚後8月台灣開唱　B.I睽違1年會台粉

記者吳睿慈/台北報導

南韓饒舌歌手ASH ISLAND(尹辰煐)2024年宣布娶日、韓混血歌手恰米娜(Chanmina),夫妻倆來迎來新生命。新婚1年,兩人接力登台開唱,先是妻子恰米娜9月先前往Zepp New Taipei,再來是他於6日宣布8月點燃WESTAR,首次登台。另外,同為饒舌歌手的B.I再度返台,8月8日登上台北國際會議中心,帶來全新個人巡演《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》。

▲新生代饒舌代表ASH ISLAND準備8月1日首度登台開唱。(圖/Midnight Records提供)



恰米娜日前宣佈來台開唱,她的老公ASH ISLAND也在6日傳來好消息,提早一個月先行來台見粉絲,ASH ISLAND剛結束首爾場演唱會,緊接著8月1日來到台北最具代表性的音樂場館WESTAR開唱。

這場演出將讓台灣觀眾近距離感受ASH ISLAND現場的強大魅力,不僅僅是音樂本身,更是一場結合視覺、聲音與情感的完整體驗。

▲B.I相隔1年返台。(圖/翻攝自B.I IG)



另外,全能創作歌手B.I才剛發行全新專輯,6日正式宣布將於8月8日登上台北國際會議中心,帶來全新個人巡演《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》,睽違1年再度來台開唱,他表示:「台北的舞台和觀眾一直讓我印象很深,我真的非常想念ID 們,也很期待這次能再次跟大家見面,分享我新的音樂。」VIP套票於9日上午11點起售, 一般票券則是同日中午12 點全面開賣,購票請洽寬宏售票與全台萊爾富、OK便利商店。