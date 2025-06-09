小孟老師／6月9日星座運勢 處女熱烈追愛！天蠍財運大爆發
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：放下嚴格要求
感情：桃花人緣變好
財運：存款多做規劃
幸運色：磚紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：多開發新業務
感情：需要打開心房
財運：原定計畫修正
幸運色：米白色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：穩定自己腳步
感情：過度任性暴躁
財運：獲利不如預期
幸運色：奶茶色
貴人：水瓶
小人：獅子
【土象星座】
工作：說好話多微笑
感情：雙方忙於工作
財運：安心靜候佳音
幸運色：淺橙色
貴人：天秤
小人：魔羯
工作：慎重注意細節
感情：前人回頭示好
財運：多多幫助他人
幸運色：象牙白
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：重要商議洽談
感情：展開熱烈追求
財運：投資多聽多看
幸運色：墨綠色
貴人：雙子
小人：雙魚
【水象星座】
工作：多主動去進修
感情：多一起去走走
財運：可以跟進投資
幸運色：淡黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：熱誠應對工作
感情：心急需要沉澱
財運：正財運勢特好
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：完成份內工作
感情：問心無愧就好
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：土黃色
貴人：金牛
小人：牡羊
【火象星座】
工作：繼續恪盡職守
感情：不宜強求指望
財運：考量自身能力
幸運色：木皮色
貴人：射手
小人：處女
工作：吃苦就是吃補
感情：勇敢表達愛情
財運：增加進財管道
幸運色：藍綠色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：按部就班進行
感情：別被挫折打敗
財運：可花點錢放鬆
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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