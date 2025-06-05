雷艾美登高山母病危　錄完影媽媽終於等到她無遺憾

記者葉文正／台北報導

2025年三立與台灣大哥大共同出品全新《上山吧！台灣隊》即將登場，集結《上山下海過一夜》主持群艾美、八弟、阿傑、Max領軍，聯手台灣體壇頂尖運動員陳彥博與文姿云，「極限花式滑冰世界冠軍」蕭俊文都是成員之一，雷艾美也提到之前登高山時，剛好是媽媽病重在安寧病房，自己在山上忍不住抱哭，幸好後來有看到媽媽最後一面，算是沒有遺憾。

▲《上山吧！台灣隊》主持群阿傑(左起)、艾美、文姿云、陳彥博、俊文、八弟與Max挑戰高山。（圖／記者葉文正攝）

這次的女性成員有雷艾美艾與文姿云，雷艾美表示：「這次參加《上山吧！台灣隊》上非洲吉利馬札羅是我經期，所以回去要先處理一下，幸好兄弟們也都會幫忙我，記得上次去山上錄影也有爆哭，不僅有高山情況，還有怕看不到媽媽，因為媽媽當時在安寧病房，後來我2月9日下山，媽媽13日過世，一周後還有夢到媽，也看到亮亮的光，我覺得應該就是嗎嗎，其實我很膽小，每次去海裡，下潛時還是會恐慌，害怕歸害怕，我還是可以做到。

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▲大家對挑戰高山並不陌生。（圖／記者葉文正攝）

八弟也認為，這次挑戰國外高山，強度高好幾倍，他也提到自己的問題：「我有分離焦慮症，但老婆喜歡我常常出去，有像偽單親的感覺，不過自己帶小孩她會焦慮，畢竟要去兩周。」

型男主廚MAX則表示，「這趟壓力很大，去划屋簷角，我有抽筋，彥博有來看我，發現大家體能都很好，我只是個廚師，我要完成一樣強度去做事，不敢保證大家能在山頂吃到一餐，希望我能在吉利馬札羅山調出第一杯珍珠奶茶，應該泡雪水就可以。

身為極限運動員，陳彥博說，九月份還有賽事在希臘，怕影響到訓練，清晨四點多就要去訓練，這次有不同的挑戰，那天去宜蘭，還踢走一台GO PRO，還有山上氣候一直在變化，馬特洪峰跟吉利馬札羅山都很高，大自然因素也要考慮到，12點前後高低氣壓碰撞，不能太晚下山，不然會出事。

「空手道小清新」文姿云，是首度挑戰高難度實境，她也笑說：「聽說之前《上船吧！各位》，經紀人要我去，但我沒有入選。過去練習空手道是自己一個人，走上頂峰跟走上頒獎台意義都很像，我有去過玉山等山風，這次去屋簷角，划SUP，則是瘋狂掉水，我平常有在衝浪，以為自己可以駕馭，這次暈船，平衡感不好，還溺水，很想吐。」

「極限花式滑冰世界冠軍」蕭俊文也有暈船現象，他說想吃東西時，當時忙找東西，視線往下看就怪怪的，一直被浪捲回來，很多破皮，覺得攀岩很困難，但是很有趣，還是會努力挑戰。