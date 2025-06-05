車銀優跑馬11公里驚人幕後公開！性感脫上衣爆汗、飆速甩掉攝影師

文／妞新聞

受封臉蛋天才、漫撕男神的ASTRO出身韓星「車銀優（本名：李東敏）」，問鼎KPOP顛峰的神顏在近日再度掀起熱議，他在參加美國運動品牌The North Face舉辦的馬拉松活動時，硬是把一身螢光黃裝穿成帥氣戰袍，跑完11公里的「反而更帥」的不科學模樣被瘋傳啦！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲車銀優日前參加馬拉松活動。（圖／IG@eunwo.o_c）

近日官方公開了名為「TNF100 Gangwon Behind Film」的幕後花絮，快來看看把跑馬跑成拍大片的男神，當天的真實情況是怎麼樣的呢？畫面從車銀優剛從保母車下來，稍稍有點睡眼惺忪的半開機狀態開始拍攝，面對人生第一次的馬拉松挑戰，車銀優居然是口氣狂妄的表示：「好擔心我跑了第一名怎麼辦？」

▲車銀優人生第一次的馬拉松挑戰。（圖／Youtube，下同）

之後在前往的路途上才開始擔心，透露：「11公里不是簡單的距離，小時候蠻擅長跑耐力賽，現在不知道會如何」，一邊講著『緊張半、激動半』、一邊拍拍自己的胸口，似乎在安撫自己的急速心跳。

攝影師看不到車尾燈



車銀優1小時內飆完超狂

正式開跑的車銀優似乎超有餘韻，不但可以跟隔壁選手聊天、看風景，還超暖看著一起跑的工作人員提醒：「要小心點跑喔！」跑了一段路、甚至面臨樓梯以及上坡路段，速度絲毫沒有減慢的男神就這樣「遠遠拋下攝影師」，消失在畫面中（笑），展現驚人的運動細胞。

最終只花了57分鐘就跑完11公里的車銀優，臉曬紅、滿身汗、大口喘氣卻一點都不狼狽，依舊像拍大片一樣顏值在線，甚至更荷爾蒙爆發，走進帳篷脫掉上衣灌水的「性感畫面」也全被拍下，他也感嘆：「參與了健康的事真的很開心」，畫面公開立刻引爆轟動，網友紛紛讚嘆：「連背影都帥氣」、「車銀優做什麼事都很帥氣」、「攝影師也很厲害，機器超重。」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

車銀優「入伍倒數2個月」全韓暴怒反對！爆出演IU新歌MV、最後活動時間曝，網：國寶必須免役

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！