納豆同居1壞習慣「依依交往3月就想分手」！那聲音太可怕：很幻滅

記者潘慧中／綜合報導

依依（陳依依）與納豆（林郁智）交往8年修成正果，但她最近上《小姐不熙娣》坦言，當初交往3個月就同居時，曾因對方一個習慣讓她「馬上萌生想要分手的念頭」，那就是對方上大號都不關門。

▲依依受不了納豆上大號都不關門。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



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依依透露納豆有輕微的腸躁症，每次吃完東西回家後總是馬上衝廁所、拉肚子，重點是還不關門！那些從廁所傳出來的聲音，再加上味道的衝擊，實在讓她難以忍受：「那個聲音很可怕，然後再來就是很臭，臭到不行！」

▲▼依依不但會聽到納豆大號的聲音，臭味也讓她無法忍受。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



不只如此，依依還觀察到納豆上完大號後會進入舒暢狀態，「他的鼻心會冒汗」，讓她哭笑不得，當下心想「天啊這樣是可以的嗎？就是很幻滅」。

▲▼依依一度覺得很幻滅。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



面對納豆的如廁習慣，依依曾試圖溝通，希望老公上大號能關門，「因為那個聲音很不好聽、味道很臭。」只不過，納豆完全不這麼認為，「如果我們以後要在一起長長久久，就要習慣彼此啊。」同樣的情下，依依則坦言不好意思讓另一半聽到自己放屁，更無法讓伴侶看到自己上大號的模樣。

▲納豆卻認為若兩人想長久走下去，這就是要習慣的地方。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）