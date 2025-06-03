吳慷仁悄回台灣！網友毒舌求NG「拍戲挨十幾個巴掌」　導演拒絕借位

圖文／鏡週刊

金馬影帝吳慷仁3月悄悄返台接拍《一把青》導演曹瑞原新劇《我們的年代—時候》，該劇近期低調趕拍。據悉，日前吳慷仁某場戲遭對手演員狂搧十幾個巴掌，對方事後在個人臉書分享「呼巴掌」工作日常，表示因為劇情需要不得不打，吳慷仁也很專業，要他不用考慮，用力打下去。

▲在港片《但願人長久》中，吳慷仁化老妝、延續《富都青年》的瘦弱體格，把一個落寞老人演得入戲三分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以民歌與流行金曲詮釋眷村青年成長與滄桑的影集《我們的年代—時候》，演員陣容包括吳慷仁、言承旭、張鈞甯，以及曾因渣男行徑惹出爭議的韓團NCT港籍前成員黃旭熙等，卡司很盛大，但因這是吳慷仁「登陸」發展後首次拍攝台灣本土作品，因此開拍至今都相當低調，以避免不必要的困擾。

為角色 暴肥又驟瘦

▲以金馬影帝之姿與林品彤（右）一起頒獎，當時吳慷仁（左）因赴陸發展陷入爭議，低調返台連紅毯都沒走。

據悉，吳慷仁最近在拍這部劇的某場戲時，被對手演員程政鈞狂呼巴掌，這位長輩演員分享拍戲日常時，將此事發表在臉書，寫著：「一而再的搧吳慷仁臉頰」，但也解釋是「劇情需要只能說抱歉啦」，且他在回覆留言時更提到「吳慷仁說：『大哥不用考慮，就用感情給他打下去！』」因此覺得吳慷仁很專業。

▲過往政治色彩鮮明，吳慷仁選擇西進大陸拍戲，引起許多人不諒解。（翻攝自酷哥追星日記微博）

程政鈞也在留言區回答網友問題，像是網友提到打巴掌不是可以借位？他解釋真打是導演要求，「無位可借，也不允許借」，為求逼真，吳慷仁硬是扛下這十幾個巴掌。

吃重鹹 看圖打手槍

其實吳慷仁過往為了角色，暴肥或暴瘦如同家常便飯，拍《富都青年》《斯卡羅》瘦成紙片人，但演《我沒有談的那場戀愛》又增重二十公斤，為角色全力投入，拍戲挨個十幾巴掌還真不算什麼。

▲接連合作2部劇《一把青》《斯卡羅》，吳慷仁（右）與導演曹瑞原（左）私交甚篤，因而再合作《我們的年代－時候》。

不過在程政鈞臉書的留言區裡，不乏有人帶著立場：「有沒有技術性的給他NG幾次？」他巧妙的避開敏感話題，技巧性回答各個鏡位都依照導演要求變換，同樣劇情拍了十幾次，當然也搧了十幾次，強調自己不是故意要打吳慷仁。

除了《我們的年代—時候》外，吳慷仁最近又有新劇即將播映，出道就演過同志3P戲的他，在新劇《親密之海》飾演一位自學生時期就仰慕李銘順、會看著李銘順照片打手槍的純情男同志。當年吳慷仁在《白蟻：慾望迷惘》就上演過全裸尻槍九十秒戲碼，《親密之海》的尺度怕與《破浪男女》正面全裸恐怕也有得拚。



更多鏡週刊報導

呼巴掌來真的／一場戲被賞200下耳光 男星腫到發紫變豬頭