小孟老師／6月3日星座運勢 射手被點名：快去認識異性！
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：主動解決困難
感情：多打扮增魅力
財運：貪求恐增虧損
幸運色：茶綠色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：狀態蒸蒸日上
感情：想走天長地久
財運：避開朋友借貸
幸運色：墨黑色
貴人：射手
小人：金牛
工作：不要過度自責
感情：誠意本該慎獨
財運：金錢貴人指點
幸運色：深棕色
貴人：處女
小人：魔羯
【土象星座】
工作：擴張自身人脈
感情：多講情少講理
財運：投資標的多元
幸運色：果橙色
貴人：天秤
小人：射手
工作：閒言不必留心
感情：頻出現爛桃花
財運：易得失心過重
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：理解客人需求
感情：多加安慰對方
財運：檢視自身決策
幸運色：奶茶色
貴人：巨蟹
小人：獅子
【水象星座】
工作：效率獲得美讚
感情：感情苦多付出
財運：得到前賢指引
幸運色：可可色
貴人：獅子
小人：處女
工作：注意謹言慎行
感情：熱情得到回應
財運：須制定新方向
幸運色：淺粉色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：修正無理規範
感情：抱怨是致命傷
財運：學習精進知識
幸運色：西柚色
貴人：水瓶
小人：天秤
【火象星座】
工作：順利解決困難
感情：情緒較起伏大
財運：獲利出場了結
幸運色：葡萄紫
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：全力投入工作
感情：有事當面說清
財運：設好停利停損
幸運色：果橙色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：工作不宜誇功
感情：去多結識異性
財運：深入財金知識
幸運色：星空色
貴人：雙魚
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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