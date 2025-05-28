演2台劇「婚姻都出狀況」　謝盈萱分析《忘了我記得》程樂樂全說了

記者黃庠棻／台北報導

華語影集《忘了我記得》上線48小時內直衝Netflix台灣區域影集每日排行榜第一名、香港每日排行榜前十名，也登入台灣的本週影集排行榜前十名。

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

《忘了我記得》於23日上線後連續四天蟬聯台灣每日影集排行榜，其中三天在冠軍寶座，網友大讚「實在太好哭！」、「我彷彿看見自己忙碌又無奈的生活，好想抱抱樂樂」、「看完想立刻回家陪爸媽」，成功在網上引發許多討論，更有網友分享起自己的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次執導影集的編導劉若英，在影集上線後迅速衝上排行榜第一，也感性地用奶茶導演一貫的風格，送給觀眾一封信「有觀眾說他們邊看邊哭，用掉好多衛生紙，還說要我們賠眼淚。看到這些反應，我是又開心又心疼，開心這部安靜的戲被大家接住了，心疼是因為，那些讓你們哭的片段，可能真的也在你們的人生裡發生過。真誠地拍出我們所感受到的故事，遇上懂得的人，願意回應我們的人，真好。謝謝演員們的淚水與團隊們的汗水，辛苦了！繼續一起哭也一起笑。」

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

謝盈萱完美詮釋「生活不順的大齡女」的角色程樂樂心境上的無奈與困難，對於飾演這樣的角色，她表示「我覺得程樂樂是一種處境，她是在生活瑣事裡忙忙碌碌的人，更多是疲憊，也許是面對中年離職時突然理解自己在工作能力上的平庸，生活裡的平庸，加上照護者的身體跟心理的疲憊，她沒有推進自己的動力，只能在鋪天蓋地的一件件狀況去盡力一一解決，對我來看這樣的狀況不分男女。」

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

不僅如此，謝盈萱也分享「我有收到正在經歷相同事情戲友的私訊。能夠透過這個戲做到某種轉化，陪伴，或者發聲，我覺得已經完成這齣戲的目標。」

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

而許多網友也笑說「怎麼謝盈萱每次結婚都會出狀況」，紛紛好奇在詮釋《影后》薛亞之與《忘了我記得》中程樂樂，兩次和丈夫爭執的戲份，有什麼樣異同之處，謝盈萱分享「兩位導演與編劇都有不同對於婚姻或者中年關係的解讀，爭執的導火線有所不同，兩組對應出的夫妻群像也不同。戲劇都有核心上要探討的問題」。

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

對此，謝盈萱說道「薛亞之放不下的是多年與她一起打拼的夥伴，在最後這個夥伴與她之間的信任關係，因為對方的自卑引發連鎖效應而結束。程樂樂和張凱是生活價值觀的不一致，對於程樂樂來說正需要在混亂人生中得到認同與站在同一陣線的理解，但身邊的夥伴無法給予，這段爭執並沒有要討論對錯，只是呈現兩種價值觀的衝撞。」

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

許久未出演台劇的秦漢，此次飾演謝盈萱的無厘頭老爸「程光齊」，自然的演技和調皮父親的溫暖笑容，完美表現笑中帶淚的父女關係。秦漢表示在上線前，已搶先看過影集內容，並提到自己從前是不太觀看自己作品的，這次算是少數從頭到尾將影集看完，真心地覺得這是一部很棒的作品，大讚編導劉若英是位很棒的導演。

本次挑戰一位老病的父親，秦漢也分享「說是挑戰不如說是一段美妙的歷程，感謝導演恰如其分的指導，讓我不用擠著一臉不自然的肌肉去演一個生病的老人，聰明的導演知道如何創造適當的情境，演員自然就活了、真實了。謝謝啦！親愛的導演。」

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

不僅是樂樂與樂爸這對父女的劇情十分賺人熱淚，飾演閨蜜的劉品言與周采詩，以及飾演丈夫的霍建華，同樣將不同身份和關係的掙扎，與生活中面臨的辛酸詮釋得恰如其分。劉品言表示「能夠參與這樣一部高標的作品以及劇組而且獲得大家喜歡真的是與有榮焉，覺得這部作品其實是可以帶給人療癒的，也想讓正在經歷這些過程的人覺得不孤單。」

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

周采詩則分享「這故事很多人都會有共鳴，是那麼真實、那麼傷感卻那麼充滿愛。我自己也是，在裡面看到了很多自己的人生。很謝謝大家的支持和喜愛，也希望這個戲能帶給大家安慰和療癒。每個人都面臨不同的難處和傷痛, 這就是人生啊！」霍建華同樣感謝觀眾的喜愛與指教，期待未來再次帶來好作品與大家相見。

Netflix獨家都會療癒情感家庭劇《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

一邊面對與丈夫（霍建華飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢飾）生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。該作已在2025年5月23日於Netflix全球獨家熱播中。