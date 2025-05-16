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《吉伊卡哇》作者哭了！淚崩圖「乳牛遠去背影」3暗示日網秒懂悲傷

記者陳芊秀／綜合報導

打造超人氣動漫《吉伊卡哇》的漫畫家ナガノ（Nagano）近日發文，僅上傳一個親繪插畫，但隨即引發日網共鳴！由於畫中出現「乳牛」遠去的背影，隨即被日網聯想到是任天堂Switch2沒抽到購買資格，為此畫了淚崩落選圖，而這篇貼文還超過700萬次觀看。

▲▼《吉伊卡哇》作者哭了，手繪淚崩圖日網秒懂。（圖／翻攝自X）

▲《吉伊卡哇》作者哭了，手繪淚崩插畫，超過700萬觀看。（圖／翻攝自X）

僅是一張淚崩圖，其實透露出各種暗示！根據日網觀察，ナガノ老師的插畫描繪了「牛」逐漸遠去的背影，其實那隻「乳牛」正是「Switch2」的新遊戲《瑪利歐賽車世界》中首次登場「角色」。還有正在落下兩行淚的「ナガノ老師」，手還有捶地不甘心的動作。

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而插畫疑似回應知名連鎖電器業者「Yodobashi Camera」舉辦的任天堂Switch2抽選活動，插圖出現藍色靶心以及沒有彎折的箭頭，加上「遺憾（ざんねん）」的平假名，是抽選通知顯示「落選」的標誌。右上角顯示「ナガノ老師」手上持一張「Gold Point Card Plus」（黃金積分卡Plus）信用卡，與「乳牛」肩並肩，但是畫面顯示半透明，象徵老師原本的希望漸漸消失，進一步加深了悲傷的情感。

▲▼《吉伊卡哇》作者哭了，手繪淚崩圖日網秒懂。（圖／翻攝自X）

▲《吉伊卡哇》作者淚崩捶地。（圖／翻攝自X）

▲▼《吉伊卡哇》作者哭了，手繪淚崩圖日網秒懂。（圖／翻攝自X）

▲插畫中的「乳牛」是「Switch2」的新遊戲《瑪利歐賽車世界》中首次登場「角色」。（圖／翻攝自X）

▲▼《吉伊卡哇》作者哭了，手繪淚崩圖日網秒懂。（圖／翻攝自X）

▲藍色沒中靶心的箭頭圖，象徵抽選購買落選。（圖／翻攝自X）

網友認出那象徵「遺憾」標誌，紛紛留言「抽選前自信滿滿表情和結果的落差太難受了」、「ナガノ老師……明明持有Yodobashi的黃金Plus信用卡優先抽選資格，卻還是落選了Switch2，這也太令人悔恨了」、「希望ナガノ老師能中獎……好想看瑪利歐賽車世界相關的遊戲漫畫」。還有人說插畫「流淚的表情也好可愛」、「連ナガノ先生都會落選。是的，這就是Switch2的魅力」、「逐漸遠去的牛真的讓人忍不住笑出來」、「壞壞的表情也很可愛」。同時「Yodobashi Camera」官方帳號也轉發「ナガノ老師」的發文，以3個哭泣表情符號回應。

▲▼《吉伊卡哇》作者哭了，手繪淚崩圖日網秒懂。（圖／翻攝自X）

▲電器業者官方帳號轉發貼文，回應3個哭泣表情。（圖／翻攝自X）

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