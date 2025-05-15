豬哥亮癌逝8年！謝金燕曬13歲「父女合照」　思念痛喊：我們很想你

記者顧齊祐／綜合報導

今（15）日為綜藝天王豬哥亮癌逝的八周年，女兒謝金燕也在社群平台分享一張珍貴的全家福照片，並表達對父親的深切思念，喊道「老爸我們都很想你」。

▲謝金燕在社群平台發文，表達對父親的思念。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



畫面中，謝金燕坐在照片左側，留著一頭秀麗短髮，看起來十分清秀；照片右側為她的大姊，同樣有著翹麗短髮，並配戴著圓框眼鏡，書卷氣息十足。豬哥亮則坐在兩位女兒中間，頂著招牌鍋蓋頭髮型，伸出雙手摟著女兒們，畫面溫馨幸福。

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▲豬哥亮伸出雙手摟著女兒，畫面十分溫馨。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕也配文寫道「13歲的我，41歲的你，16歲的姊姊，老爸我們都很想你」。這段文字勾起不少粉絲對豬哥亮的懷念，紛紛湧入留言區回應「懷念豬爸爸節目，帶給我們很多歡笑的時光」、「我相信在我們心目中，豬大哥真的還活著」、「豬大哥一直活在我們的心裡面，不曾離開」、「想念豬大哥的風采，無人能取代的地位」。

▲謝金燕與父親豬哥亮合照。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）