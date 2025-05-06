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李蒨蓉合照「好萊塢巨星」驚喜尖叫！　VIP包廂看球賽巧遇超多大咖

記者劉宜庭／綜合報導

46歲女星李蒨蓉近日人在美國，6日興奮分享自己如夢似幻的追星經驗，竟在洛杉磯觀看足球賽時，意外「巧遇」一票好萊塢巨星，讓她直呼「驚喜尖叫！」

▲李蒨蓉合照「好萊塢巨星」驚喜尖叫。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

▲李蒨蓉合照「好萊塢巨星」驚喜尖叫。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

▲李蒨蓉合照潘妮洛普克魯茲、威爾法洛。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

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李蒨蓉透露，因朋友邀請觀賞洛杉磯足球俱樂部（LAFC）的比賽，不僅入場直奔VIP貴賓室，還直接撞見球隊老闆之一、演員威爾法洛（Will Ferrell）。儘管一度因緊張忘了他演出的Netflix紀錄片片名《威爾與哈珀：老友公路遊》(Will & Harper) ，對方仍親切幫她解答，讓她印象深刻。

此外，李蒨蓉還見到了許多大咖名人，包括《香奈兒情緣》女星潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、《王牌冤家》愛德華諾頓（Edward Norton）、《阿凡達》女主角柔伊莎達娜（Zoe Saldaña），甚至還有NBA傳奇「魔術強生」。

▲李蒨蓉合照「好萊塢巨星」驚喜尖叫。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

▲李蒨蓉合照「好萊塢巨星」驚喜尖叫。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

▲李蒨蓉開心看球賽。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）

不過，當下李蒨蓉雖然內心小鹿亂撞，但發現其他賓客都很淡定，「感覺上如果為了要跟巨星合照，而打擾到他們，一定很不恰當，所以我都一直不敢有任何動作⋯直到我去上廁所，當我從廁所走出來，Penélope Cruz就在我面前！我想這個就是⋯ 天注定！」

更讓李蒨蓉受寵若驚的是，當她鼓起勇氣讚美潘妮洛普克魯茲「妳真的好美」，沒想到對方竟笑回「No, you are！」一句回應直接電暈她，也見識到巨星的親民魅力，「她根本素顏，氣質精緻又自然！」

「感謝上帝讓我有機會可以跟巨星們合影，近距離感受到他們的親民魅力」，李蒨蓉也不忘強調，自己有專心看比賽，現場啦啦隊的打擊與歌聲非常震撼，讓她大開眼界。

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李蒨蓉, 香奈兒情緣, 潘妮洛普克魯茲, Penélope Cruz, 王牌冤家, 愛德華諾頓, Edward Norton, 阿凡達, 柔伊莎達娜, Zoe Saldaña, 魔術強生, 威爾法洛, Will Ferrell, 威爾與哈珀：老友公路遊, Will & Harper

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