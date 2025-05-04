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苗可麗母親節前夕喪母！最後一通電話「成終生遺憾」　自責當場淚崩

記者孟育民／台北報導

《我們這一攤2》今（4日）舉辦感恩餐敘，苗可麗、蔡凡熙談及擺攤人生以及團隊合作的過程。而即將迎來母親節，苗可麗透露84歲的媽媽在3月2日過世了，而讓她更遺憾的是，她原本預計3月1日要回台中老家，最後臨時改變行程，沒想到卻錯過見到母親最後一面的機會，讓她當場落淚說：「後悔到不行，就是自己懶惰。」

▲▼苗可麗、菜凡熙出席《我們這一攤2》媒體餐敘。（圖／華視、三立提供）

▲苗可麗提到母親當場淚崩。（圖／華視、三立提供）

苗可麗的媽媽在睡夢中辭世，過程並無太多痛苦，她坦言目前還在習慣中，悲痛落淚說：「她以前會每天問什麼時候回來，現在電話再也沒有響過了。」而她也因為更改行程，錯過見媽媽最後一面的機會，成為終生的遺憾，「我打電話回去跟她說，改4號回去，她就回我『都好啦』，我在想她可能就是很希望我回去，後來改期後，冥冥之中也發現原本那張票沒有退，還在很懊惱，後來就接到消息了。」

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▲▼苗可麗、菜凡熙出席《我們這一攤2》媒體餐敘。（圖／華視、三立提供）

▲苗可麗來不及見母最後一面。（圖／華視、三立提供）

苗可麗忙於治喪都未掉淚，直到回到台北的家，隱忍的情緒才終於爆發，她對著門口房子大喊一聲媽，「想著以後沒有機會叫了，叫了好幾聲，想留住那個感覺，我哭了好久，但就那一天，如果我說快樂的、媽媽也會快樂，我難過她會心疼。」而她也透過會通靈的朋友關心媽媽近況，對方跟她說：「沒夢到是好事，代表她沒有掛念，媽媽叫妳不要難過，不要擔心爸爸！」雖然媽媽至今都未入夢看她，但她冥冥之中有感受，媽媽回過家了，如今她希望能多陪伴爸爸，珍惜和家人相處的時間。

▲▼苗可麗、菜凡熙出席《我們這一攤2》媒體餐敘。（圖／華視、三立提供）

▲苗可麗、蔡凡熙今出席《我們這一攤2》媒體餐敘。（圖／華視、三立提供）

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苗可麗, 喪母, 我們這一攤, 蔡凡熙, 母親節

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