坂口健太郎登台前喊話：幫忙推薦景點！　懷念「台灣麵食」：好想再吃

記者吳睿慈／台北報導

日本男神坂口健太郎首度舉辦亞洲巡迴見面會「KENTARO SAKAGUCHI ASIA TOUR FAN MEETING 2025」，台北站6月6日在南港LEGACY TERA登場。坂口非常期能見到粉絲，特別向台粉喊話，除預告想來台吃麵外，還想請粉絲幫忙介紹美食景點，相當期待這次的寶島行。

▲坂口健太郎喊話台粉「幫忙推薦景點」，懷念台灣麵食。（圖／翻攝自坂口健太郎IG）



坂口健太郎主演電影《餘命十年》在台灣創下票房佳績，吸金逾2700萬元台幣，而近來他跨足韓劇《愛過之後來臨的》演出，在韓人氣居高不下，台灣知名度也水漲船高，為了答謝海外粉絲的支持，他宣布展開亞洲巡迴見面會，5月從首爾開跑，預計將走訪馬尼拉、香港、吉隆坡、台北、上海等城市。

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首次舉辦亞洲巡迴見面會的坂口健太郎表示，這次非常期待能夠親自與各地的粉絲見面互動，6月6日將再次來台的他，笑說：「我很喜歡吃麵！之前去吃到的麵很好吃，這次也想再去吃，還想去逛逛夜市。」他也特別補充：「如果大家有推薦的餐廳、景點、建築或是自然風景，一定要跟我說喔！」

▲坂口健太郎6月來台舉辦見面會。（圖／SHOW Office提供）



「KENTARO SAKAGUCHI ASIA TOUR FAN MEETING 2025 in Taipei」6月6日晚間7點30分在Legacy TERA舉行，門票售價分為VVIP區5680元、VIP區4280元、GA區3280元、身心席2080元，並祭出5種寵粉福利，購票粉絲全員可參與HI BYE歡送道別與坂口近距離互動，另有團體合照、簽名海報、官方海報、小卡等福利，門票5月4日上午11點在Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣。