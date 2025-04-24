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《想見你》施柏宇放話「不再演高中生」結果又演！揭心境轉折：盡量撐

再青春一下就好1／施柏宇被問「還能撐幾次高中生」？　他幽默回應曝內心轉折

▲說好不要再演高中生，但一轉眼，施柏宇又演了高中生，「我現在也覺得，想要再青春一下。」

圖文／鏡週刊

因為電視劇《想見你》的爆紅，

讓施柏宇一下子被推到大眾的面前。

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儘管他扮起高中生相當有說服力，

但他也放話說，

不想再演高中生了。

偏偏世界總是巧妙地跟我們作對，新片《夏日最後的祕密》還是看到施柏宇扮演高中生，只是電影時空拉得頗長；當主角再次重逢時，已經過了多年，然而往事歷歷在目，彷如昨日。

再青春一下就好1／施柏宇被問「還能撐幾次高中生」？　他幽默回應曝內心轉折

▲施柏宇在《夏日最後的祕密》扮演顏立堯，在關鍵的那一天告白，但充滿不捨與遺憾。（阿榮影業提供）

再次演高中生　能撐盡量撐

施柏宇承認還沒30歲的時候，有過打算，能撐就盡量撐，「趕緊把高中生的戲約都演完。」畢竟早已經過了高中生的年紀，還能扮演高中生，在某個程度上，也是人家肯定駐顏有術。用這個角度想，再演高中生，心裡的疙瘩就少了很多，「我現在也覺得，想要再青春一下。」

現實中，施柏宇因為早早就開始工作、提前離開校園生活，反而在戲劇裡不斷重返校園，某個程度上，也讓他對校園生活有些不同的觀點，「現實好像沒有到戲劇或電影裡，呈現的這麼的美好或清楚，大概跟同學之間還有那個能量。那個能量就像是前幾天去其他的高中宣傳，很能明顯感受到國高中生的能量、跟大學生的能量，還有步入社會的能量，是有很明顯的差異。」

「在那個範圍，可以感受到很多他們那個年齡層，應該有的狀態，算滿羨慕的。」施柏宇說最大的羨慕，就是學生的自由、快樂、單純，也可以統一歸納為自由，「大家表現出來的感覺，就是比較自由。」

再青春一下就好1／施柏宇被問「還能撐幾次高中生」？　他幽默回應曝內心轉折

▲如果施柏宇辦學，會成立一所很注重生活的學校，有各種社團、議題討論，鼓勵大家多認識自我。

相較之下，自己在《夏日最後的祕密》的高中生演出，就是要交代人生的重大轉變，他說，「應該是要讓他，有一點從最高點到低點的心態，傳達不同的感受；從故事一開始的備受歡迎，到後來碰上發生在自己身上的遭遇，以及要在喜歡的人之間做出取捨。」施柏宇說，劇情可以看出同一個人，在學生時期與進入社會後的差異，「可以說是真正步入社會前的成長轉捩點，都會開始碰觸、面對自我人生的相關課題，不管是感情也好，還是當下對未來的人生規劃也好。」當時光飛逝、劇中人回顧，才驚覺很多事情，原來老早就已經寫下發展方向了。

化妝：Ellie Hu／髮型：Raten／造型：Claire Woo／服裝提供：BALENCIAGA 、VERSACE


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