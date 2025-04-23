棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

《三個傻瓜》音樂劇即將在5月2日至6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演，由果陀劇場領先歐美取得授權，改編為華文音樂劇，距離演出還剩10天左右，主創團隊正緊鑼密鼓的進行倒數整排。

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

在這齣探討教育、友誼、夢想的作品當中，梁志民導演把「填鴨式的教學方法」、「以分數論英雄的升學主義」、以及「將學生的未來簡化為單一成功標準的社會期待」透過戲劇再次提點出來，對重視教育觀念的家長們來說，可以藉此輕鬆的觀戲經驗，作為親子教育的教材。

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而為了歡慶母親節的到來，果陀劇場即日起至5月11日，將限時推出《三個傻瓜》、《我在詐騙公司上班》、《解憂雜貨店》三部作品單戲雙人購票85折優惠，購票請上OPENTIX售票網。

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

這不只是一齣音樂劇，更是一場充滿想像力與情感張力的藝術旅程。《三個傻瓜》導演梁志民在看過電影版本後，為考量本土性及增加在地情感連結的共鳴，決定以「Be water, my friend」取代原本貫穿電影的台詞「All is well」。

對此改編，梁志民表示「Be water, my friend其實源自於李小龍說過的一句話，水存在於不同的形式，它可以流動，亦可以穿透。《三個傻瓜》音樂劇充分融合東方式哲學與印度的樂觀思考特質，讓改編後具有多元文化風格的內容，可以在果陀的舞台上立體呈現。」

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

因此從舞台設計、燈光、服裝到音樂與表演，每一個環節都展現出極為獨特的創意與巧思。此外，他也叮嚀演員們，把它當作真實事件去揣摩演出，這樣才能感動自己、也能觸動到觀眾。

男團唱跳出身的楊奇煜（小煜）在劇中詮釋三位傻瓜之一的藍丘，儘管有過多部音樂劇演出的經驗，早已身經百戰，這次在《三個傻瓜》中又演又唱又跳，戲份仍相當吃重。從今年2月排練至今，他不斷檢視自己「每次演出都有值得挑戰的地方！這齣戲的台詞雖然很多，但多已熟背，最吃重的反而在印度風情的舞蹈，之前從沒跳過這種舞風，獨特的律動跟手勢都要重新學習。」

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

此外，關於日前蔡昌憲談及三人的默契，小煜則笑說「其實我們一開始很不熟，是完全沒合作過、連IG追蹤都沒有的程度。不過我們三人的戲分很緊密，後來一起工作後越常見面，默契現在好的不得了，一個眼神、一個眉毛抖一下就有感應。」劇中這三位傻瓜獨創的打招呼方式，結合籃球隊跟戲中的標準動作，觀眾將可以在戲中看見，小煜最後也提到，歡迎大家看完戲後用這種方式跟他打招呼。

在《三個傻瓜》中擔任女主角，飾演院長小女兒艾琳娜的李霈瑜（大霈），與男主角藍丘（小煜飾）互生情愫，不過事與願違，在父親的傳統思維下，她竟被安排了一位門當戶對的對象。當被問到私底下有沒有經歷過不被看好的戀情，小煜笑說「從來沒有過，因為每段戀情都沒有被爸媽知道，很安全。」

而談到對於選擇另一半有何要求，李霈瑜大方回應「我就是喜歡有想法、有才華，行動力強的人。」擇偶標準似乎跟劇情不謀而合。劇中這場充滿高壓與疑惑的婚約，在女主角勇於質疑、反抗後，最終選擇了做自己，並與父親和解，畫下完美句點。深受感動的李霈瑜也真心推薦「這是一部適合所有人的戲，尤其是對人生感到困頓、不敢往前的人。」

「你以為的傻瓜，一點都不傻！」全新音樂編排、熱血友情故事、對教育的深刻反思，不只是回憶，更是一場再度啟程的青春革命！改編自寶萊塢電影神作的華文音樂劇《三個傻瓜》由果陀劇場導演梁志民、編劇、作詞許弘蔚、音樂設計丁乙恆，偕同楊奇煜、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、陳大天、張郁婕，及特別主演聶雲，率音樂劇菁英們全新歌舞熱力展現。