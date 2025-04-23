ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

《三個傻瓜》音樂劇即將在5月2日至6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演，由果陀劇場領先歐美取得授權，改編為華文音樂劇，距離演出還剩10天左右，主創團隊正緊鑼密鼓的進行倒數整排。

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

在這齣探討教育、友誼、夢想的作品當中，梁志民導演把「填鴨式的教學方法」、「以分數論英雄的升學主義」、以及「將學生的未來簡化為單一成功標準的社會期待」透過戲劇再次提點出來，對重視教育觀念的家長們來說，可以藉此輕鬆的觀戲經驗，作為親子教育的教材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而為了歡慶母親節的到來，果陀劇場即日起至5月11日，將限時推出《三個傻瓜》、《我在詐騙公司上班》、《解憂雜貨店》三部作品單戲雙人購票85折優惠，購票請上OPENTIX售票網。

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

這不只是一齣音樂劇，更是一場充滿想像力與情感張力的藝術旅程。《三個傻瓜》導演梁志民在看過電影版本後，為考量本土性及增加在地情感連結的共鳴，決定以「Be water, my friend」取代原本貫穿電影的台詞「All is well」。

對此改編，梁志民表示「Be water, my friend其實源自於李小龍說過的一句話，水存在於不同的形式，它可以流動，亦可以穿透。《三個傻瓜》音樂劇充分融合東方式哲學與印度的樂觀思考特質，讓改編後具有多元文化風格的內容，可以在果陀的舞台上立體呈現。」

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

因此從舞台設計、燈光、服裝到音樂與表演，每一個環節都展現出極為獨特的創意與巧思。此外，他也叮嚀演員們，把它當作真實事件去揣摩演出，這樣才能感動自己、也能觸動到觀眾。

男團唱跳出身的楊奇煜（小煜）在劇中詮釋三位傻瓜之一的藍丘，儘管有過多部音樂劇演出的經驗，早已身經百戰，這次在《三個傻瓜》中又演又唱又跳，戲份仍相當吃重。從今年2月排練至今，他不斷檢視自己「每次演出都有值得挑戰的地方！這齣戲的台詞雖然很多，但多已熟背，最吃重的反而在印度風情的舞蹈，之前從沒跳過這種舞風，獨特的律動跟手勢都要重新學習。」

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

▲《三個傻瓜》音樂劇即將在5月開演。（圖／果陀劇場提供）

此外，關於日前蔡昌憲談及三人的默契，小煜則笑說「其實我們一開始很不熟，是完全沒合作過、連IG追蹤都沒有的程度。不過我們三人的戲分很緊密，後來一起工作後越常見面，默契現在好的不得了，一個眼神、一個眉毛抖一下就有感應。」劇中這三位傻瓜獨創的打招呼方式，結合籃球隊跟戲中的標準動作，觀眾將可以在戲中看見，小煜最後也提到，歡迎大家看完戲後用這種方式跟他打招呼。

在《三個傻瓜》中擔任女主角，飾演院長小女兒艾琳娜的李霈瑜（大霈），與男主角藍丘（小煜飾）互生情愫，不過事與願違，在父親的傳統思維下，她竟被安排了一位門當戶對的對象。當被問到私底下有沒有經歷過不被看好的戀情，小煜笑說「從來沒有過，因為每段戀情都沒有被爸媽知道，很安全。」

而談到對於選擇另一半有何要求，李霈瑜大方回應「我就是喜歡有想法、有才華，行動力強的人。」擇偶標準似乎跟劇情不謀而合。劇中這場充滿高壓與疑惑的婚約，在女主角勇於質疑、反抗後，最終選擇了做自己，並與父親和解，畫下完美句點。深受感動的李霈瑜也真心推薦「這是一部適合所有人的戲，尤其是對人生感到困頓、不敢往前的人。」

「你以為的傻瓜，一點都不傻！」全新音樂編排、熱血友情故事、對教育的深刻反思，不只是回憶，更是一場再度啟程的青春革命！改編自寶萊塢電影神作的華文音樂劇《三個傻瓜》由果陀劇場導演梁志民、編劇、作詞許弘蔚、音樂設計丁乙恆，偕同楊奇煜、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、陳大天、張郁婕，及特別主演聶雲，率音樂劇菁英們全新歌舞熱力展現。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【肇事瞬間曝】駕駛逆向撞 #康橋學校 環島車隊！7學生倒一團

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小煜, 三個傻瓜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇
  2. 啦啦隊女神影城驚遇鬼影突襲！　「台灣IU」孟潔嚇喊：形象都沒了
  3. Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她
  4. 阿嬤過世之後變成恐怖活屍？　《禁夜屍》 神秘非裔宗教大揭密
  5. 甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星
  6. 棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光
  7. 小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成
  8. 李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」
  9. 展榮展瑞才宣告喜訊！　私下激烈爭吵「鬧翻內幕」曝光
  10. HowHow復刻BL劇甜寵劇情！對象竟是藍亦明　被「椅子咚」心動了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366