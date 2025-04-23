68歲陳美鳳「黑紗透視裝」洩身材曲線！　挑戰頭綁蝴蝶結：新體驗

記者顧齊祐／綜合報導

現年68歲的女星陳美鳳出道以來一直維持凍齡外貌與曼妙身材，有著「最美歐巴桑」的封號。近日她受邀擔任畢書盡的演唱會嘉賓，還一同演唱了〈APT.〉、〈繁華都是夢〉，令粉絲又驚又喜。昨（23）日她也在社群平台分享當天的造型，並在頭上裝扮了俏皮蝴蝶結，引發網友讚嘆。

▲陳美鳳近日受邀擔任畢書盡的演唱會嘉賓。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳曬出的照片中，放下了一頭棕色長捲髮，穿著一襲黑色深V洋裝，手臂與腿部的區域還採用薄紗設計，透視出了姣好的身材曲線。最引人注目的是，她頭上綁著兩個黑色蝴蝶結，顯得相當俏皮可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳美鳳頭綁黑色蝴蝶結，相當俏皮可愛。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳也透露，當時設計師準備了蝴蝶髮夾，問她是否敢挑戰，她笑著回答「你覺得我可以，我就戴上」。陳美鳳接著也感謝了幕後團隊，表示「每次都是一場新體驗，一切都是最好的安排，謝謝完美神團隊，鳳鳳才能完成任務」。

▲陳美鳳感謝幕後團隊。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



貼文曝光後，網友們紛紛被造型驚艷，留言大讚「好像美少女戰士，好可愛」、「這個蝴蝶夾在姐的頭上，真的是很可以」、「女神本來就很漂亮又年輕，經過大師的設計，更青春了」、「美鳳姐好像少女漫畫」、「我覺得美麗中帶點俏皮嬌嫩，漂亮極了」。