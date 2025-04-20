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廖峻中風還在ICU！粉專照賣「施公包」挨轟　廖錦德火速回應了

廖峻（左）驚傳3度中風，他的兒子希望外界一起集氣加油。（圖／翻攝自廖錦德臉書）

▲廖峻（左）驚傳3度中風，他的兒子希望外界一起集氣加油。（圖／翻攝自廖錦德臉書）

圖文／CTWANT

72歲資深男星廖峻驚傳3度中風，緊急送醫後遭醫師判定為腦出血，目前仍在加護護病房治療中。不過，廖峻的兒子廖錦德在父親住院期間，仍准許他的粉絲專頁「毆吉尚」繼續販賣「施公包」，也讓不少網友質疑，此舉是在消費病患。對此，廖錦德發聲回應，強調如今要緊的是大家能一起替父親加油。

廖峻本月17日驚傳3度中風送醫，情況時好時壞；其子廖錦德也期盼外界能為父親集氣，幫助他平安度過此次難關。然而，廖峻的粉絲專頁「毆吉尚」卻在他住院治療期間，仍照常發文販賣以他為品牌形象的包子「施公包」，內容提及「你的支持，就是給峻爸最大的力量，一顆施公包，就是一份祝福」，被部分網友質疑是在消費患者。

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廖峻的粉絲專頁「毆吉尚」照常販賣以他為品牌形象的包子「施公包」。（圖／翻攝自臉書／毆吉尚）

▲廖峻的粉絲專頁「毆吉尚」照常販賣以他為品牌形象的包子「施公包」。（圖／翻攝自臉書／毆吉尚）

對此，粉專「毆吉尚」火速以文字回應，「謝謝您的指教，這次的活動並不是僅靠藝人一人就能促成的，背後有許多單位共同協助與投入。活動一經規畫便牽涉到眾多資源與人力，並非可以輕易取消，我們的出發點也從來不是為了消費任何人，而是希望透過合作帶來實質成果與價值。再強調一次，藝人的信用是一輩子的，這也是我們要保護藝人的初衷。」

不久後，廖錦德也緊急發聲滅火，先是呼籲各位網友應該冷靜，畢竟父親身體欠安，情況難免讓網友著急，如此一來就會互相指責。但廖錦德強調，「大家一起專心替爸爸加油就好，感謝大家。」

粉專「毆吉尚」、廖峻兒子廖錦德以文字回應外界疑慮。（圖／翻攝自臉書／毆吉尚）

▲粉專「毆吉尚」、廖峻兒子廖錦德以文字回應外界疑慮。（圖／翻攝自臉書／毆吉尚）

據了解，廖峻曾在2017年中風，並於隔年2度中風，因此影響語言能力，後來經長時間休養後才逐漸復出演藝圈，參演戲劇及電影，然而2023年又查出右邊胸腔長出6.5公分動脈瘤、須入院開刀裝支架，雖然復健後逐漸好轉，但身體情況已明顯不如從前。如今廖峻又傳出3度中風被送進加護病房，讓許多粉絲十分擔憂，希望他能早日康復。

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廖峻, 施公包, 廖錦德, 周刊王

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