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玖壹壹洋蔥「恩愛一半」被亂入！　健志抖出「真兇身份」害慘了　

▲▼ 第25屆KKBOX 風雲榜-玖壹壹。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 第25屆KKBOX 風雲榜-玖壹壹。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／高雄報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋盛大登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，天團玖壹壹這次則首度「擴編」，揪好友高爾宣及派偉俊共組限定男團，私下交情甚篤的五人特別選了玖壹壹的〈下輩子〉合唱，更將原曲重新編排，加入彼此的歌曲，融合新風格改成「不只洋蔥版」，讓洋蔥笑說：「這次終於不是只有我一個人唱了。」

▲▼ 玖壹壹和高爾宣合作演出。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 玖壹壹和高爾宣合作演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 第25屆KKBOX 風雲榜-高爾宣。（圖／記者黃克翔攝）

此外，三組人馬更各自帶來創作金曲為風雲榜助陣，高爾宣除了演唱破億金曲〈Without You〉外，也與派偉俊合體演出去年人氣對唱曲〈Hold on〉，派偉俊及玖壹壹也各自演唱〈隔著螢幕想念你〉及〈安娜比〉，五人輪番帶來抒情、饒舌、台式搖滾等多種風格，默契十足帶動全場熱烈歡騰。

今年初甫升格當爸的健志，談起育兒生活，他開心表示：「小孩剛出生一切都還蠻好玩，我們有請月嫂，還比較輕鬆，再5天就沒了。」也透露現在都是科技育兒，只要出來工作就會打開手機一直看兒子，嚴然成為「兒子傻瓜」，他也不斷推坑同為人夫的洋蔥趕快當爸，但洋蔥的狗「阿弟」都會打擾夫妻倆「辦事」，洋蔥苦笑說：「所以就是順其自然。」而春風被問結婚生子進度？他則笑答：「還沒找到老婆怎麼生？」

【 KKBOX風雲榜 鎖定ETtoday全程同步直播 】

《KKBOX風雲榜》播出資訊 

播出日期: 2025.04.19（六） 

播出時間: 18:00～21:30 播

出平台: ETtoday｜新聞雲APP、星光雲APP

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