直擊／跌破眼鏡！畢書盡開唱「世紀合體超大咖天后」：應該沒人猜到

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡今（19日）在台北流行音樂中心開唱，也是他暌違7年的大型演唱會，更帶來超歡樂的洗腦歌〈APT.〉，唱到一半，「超級天后」陳美鳳驚喜從後方升降台緩緩升起，讓全場驚呼連連，兩人也合唱陳美鳳的招牌歌曲〈繁華都是夢〉，也是畢書盡難得挑戰台語歌。

▲畢書盡今晚開唱。（圖／索尼提供）

原本穿著薄紗透明背心的畢書盡，笑說要把藍色毛大衣外套穿起來比較適合，立刻引起台下粉絲「不滿」，狂喊：「不要」、「脫掉！」陳美鳳說：「加個衣服，不一樣的感覺，怎麼穿都好看啦！」畢書盡也打趣說：「先唱好了，不要理他們（指粉絲）。」相當搞笑。

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對於和陳美鳳的「跨界合作」畢書盡興奮說：「大家有猜到嗎，我的8字提示是『全方位藝人大美女』，應該沒人猜到。」陳美鳳過年期間因邊走邊滑手機導致腳翻船扭到，她今天裹著一身黑色連身紗裙，下身的薄紗更是讓美腿若隱若現，雖然腳傷看似痊癒得差不多，但她走路還是小心翼翼，甚至還是穿著球鞋登台。

▲▼畢書盡竟請到陳美鳳當嘉賓。（圖／索尼提供）

陳美鳳表示，很開心能來到畢書盡的演唱會，為了要順利參加，更努力復健，「我跟畢書盡是在一個公益活動認識的，第一眼看到就覺得他顏值高、很帥、有才藝、歌又唱得好，而且很敬業又有禮貌，真的很棒，在現在藝人當中我覺得他真的非常優秀，所以要來參加他演唱會其實我壓力很大，想說要怎麼打扮，就穿這樣了。」害羞說：「我想說會不會太可愛。」畢書盡則嘴甜直誇：「很美，我早上嚇到，真的非常美麗。」

陳美鳳也對於畢書盡的驚人身材大為讚賞，「你有練欸，好好看！」還趁機用苦練的韓文「莎朗嘿」向畢書盡告白：「我特別學的，就是我愛你，就像大家愛你一樣。」還要畢書盡用台語回她：「可以。」

▲▼畢書盡挑戰和陳美鳳唱台語歌。（圖／索尼提供）

畢書盡今也穿著薄紗透明背衣加黑皮褲的性感造型，一口氣大跳韓團GOT 7的〈Python〉、Ateez的〈Ice On My Teeth〉和GD與太陽、大聲合作的夯曲〈Home Sweet Home〉3首歌的舞蹈，以及自己的歌曲〈Action GO〉和〈B-A-B-Y〉，一連近10分鐘的唱跳演出，他跳完後直呼：「你們知道嗎？我當爸爸了欸，結果我當Ozone在跳，真的好累！」