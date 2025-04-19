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Lady Gaga實力太鬼！Coachella突遇「放送事故」秒救場　網讚：真的開全麥

記者蕭采薇／綜合報導

Lady Gaga（女神卡卡）近日於Coachella音樂節的演出再次掀起全球狂潮，被譽為「Coachella 有史以來最佳演出」。而第二週的演出，一開場Lady Gaga的耳麥就出問題，聲音斷斷續續，但不僅帶來了一場視聽盛宴，更以其臨場應變的專業態度，贏得了無數讚賞，也讓網友狂讚：「她真的是開全麥！」

▲Lady Gaga在Coachella音樂節第二週演出，耳麥出問題。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

▲Lady Gaga在「Coachella音樂節」第二週演出，耳麥出問題，她頻頻伸手調整。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

Lady Gaga以其無可挑剔的歌唱實力、前衛大膽的舞台造型以及令人嘆為觀止的視覺效果，征服了所有樂迷的心。不過在台灣時間19日舉行的Coachella第二週演出中，Lady Gaga在演唱開場曲《Bloody Mary》時，遭遇了突發狀況。

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現場耳麥突然出現問題，導致Lady Gaga聲音斷斷續續，影響了演出的流暢性。然而，這位經驗豐富的舞台女王並未因此慌亂，而是展現了其過人的專業素養和臨場反應能力。面對突如其來的技術故障，Lady Gaga處驚不變，依然保持著高度的舞台魅力，繼續投入演出。

▲Lady Gaga在Coachella音樂節第二週演出，耳麥出問題。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

▲Lady Gaga處變不驚，短時間內就不著痕跡的換成手拿麥。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

在極短的時間內，她迅速做出反應，果斷地更換為手持麥克風，確保了演出的順利進行。這一連串的應變措施，不僅展現了Lady Gaga對舞台的掌控力，更體現了她對音樂和觀眾的尊重與熱愛。更讓網友讚嘆：「證明了Lady Gaga又唱又跳，但依然是開全麥，實力太鬼！」

現場觀眾對 Lady Gaga的專業表現報以熱烈的掌聲和歡呼，社群媒體上更是湧現了大量讚美之詞，網友紛紛表示：「Gaga的臨場反應太棒了！」「即使遇到突發狀況，也能完美掌控舞台，這就是女王的風範！」「這就是專業！Gaga 證明了她為什麼是 Lady Gaga！」

▲女神卡卡（Lady Gaga）近日於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

▲Lady Gaga近日於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

除了突發狀況的完美應對，Lady Gaga 在 Coachella 音樂節上的整體演出也堪稱完美。她演唱了多首經典歌曲，包括《Bad Romance》、《Poker Face》和《Born This Way》等，每一首歌曲都引發了全場大合唱。舞台設計更是充滿創意，融合了前衛藝術和高科技元素，為觀眾帶來了極致的視覺享受。

Lady Gaga在Coachella 音樂節上的演出，不僅是一場音樂盛宴，更是一次藝術的展現。她用她的音樂、她的舞台魅力和她的專業精神，再次證明了她在全球流行樂壇的地位。這次演出不僅鞏固了她「流行天后」的稱號，Lady Gaga也將於下月在新加坡開唱，是本次巡迴全亞洲唯一場次。

▲女神卡卡（Lady Gaga）近日於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

▲Lady Gaga將於下月在新加坡開唱，是本次巡迴全亞洲唯一場次。（圖／達志影像）

 

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