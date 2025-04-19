ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈近年MeToo事件連環爆，黑人（陳建州）、NONO、黃子佼和宥勝等人都接連翻車。近日格外引起討論的是，身為受害者之一的大牙19日凌晨看到有網友留言「黃子佼就是傻」的時候，直接tag對方開罵回應了！

▲▼大牙。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）

▲大牙凌晨被網友的留言氣醒。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）

該網友不但沒有譴責黃子佼的行為，反而認為對方當初「不要購買不就沒事了，觀看欣賞就好了啊」。對此，大牙看到後直言：「看來你是那種不知道他看的是未成年性影像的孤陋寡聞之人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙開罵網友「孤陋寡聞」。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙認為雖然該網友可能沒有妹妹或女兒，「但你家親戚裡難道都沒有10歲的女童嗎？怎麼連這點同理心都沒有？要說出這種充滿惡意又無知的話語前，請你先去看看他的判決書！！！」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙希望網友好好去看黃子佼的判決書。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

截圖這則留言上傳後，大牙坦言已分不清楚該網友是真傻還是裝傻，「如果你身邊還有這麼無知的朋友，麻煩搜尋判決書給他看一下，順便告訴他，持有未成年性影像是『犯罪』！無論是哪種方式取得，都是犯罪！！！ 」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

國民黨動員北檢抗議提倒閣　盧秀燕「非常感動」曝缺席原因

推薦閱讀

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大牙, 黃子佼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 回憶父親機車送瓦斯　蘇宗怡「無法取代的回憶」
  2. 他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞
  3. 《歌手2025》傳上Netflix全球直播！參戰名單驚見「張惠妹」爆破局
  4. 京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會
  5. 小孟老師／4月19日星座運勢　水瓶投資轉虧為盈「處女好運到」
  6. 電影狂賣15億！男主角「一人分飾三角」　托維諾湯瑪斯：但我只拿一份薪水
  7. 艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服
  8. 周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動
  9. 鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁
  10. 直擊／桃機關內捕獲野生NMIXX　幸運民眾驚呼：排免稅店的人也在看

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366