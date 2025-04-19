他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

記者潘慧中／綜合報導

演藝圈近年MeToo事件連環爆，黑人（陳建州）、NONO、黃子佼和宥勝等人都接連翻車。近日格外引起討論的是，身為受害者之一的大牙19日凌晨看到有網友留言「黃子佼就是傻」的時候，直接tag對方開罵回應了！

▲大牙凌晨被網友的留言氣醒。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）



該網友不但沒有譴責黃子佼的行為，反而認為對方當初「不要購買不就沒事了，觀看欣賞就好了啊」。對此，大牙看到後直言：「看來你是那種不知道他看的是未成年性影像的孤陋寡聞之人！」

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▲大牙開罵網友「孤陋寡聞」。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙認為雖然該網友可能沒有妹妹或女兒，「但你家親戚裡難道都沒有10歲的女童嗎？怎麼連這點同理心都沒有？要說出這種充滿惡意又無知的話語前，請你先去看看他的判決書！！！」

▲大牙希望網友好好去看黃子佼的判決書。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



截圖這則留言上傳後，大牙坦言已分不清楚該網友是真傻還是裝傻，「如果你身邊還有這麼無知的朋友，麻煩搜尋判決書給他看一下，順便告訴他，持有未成年性影像是『犯罪』！無論是哪種方式取得，都是犯罪！！！ 」

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