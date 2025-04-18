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高捷回台「一路往機場外直奔」！原因曝光 網驚喜巧遇：十足的E人

娛樂報報／高捷回國急奔場外「做這事」　身旁女伴保持遙遠距離

▲高捷和身旁一同哈菸的陌生人相談甚歡。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

66歲台灣資深演員高捷和曾莞婷、謝承均近期登上實境秀《全明星出發吧！》，在節目中大爆拍戲過往創下高收視。日前時報周刊CTWANT讀者也在台北市松山機場巧遇高捷和經紀人自國外返台，只見戴著灰色毛帽，身穿黑色長版外套的高捷，入境後就從大廳一路往外直奔，腳步相當輕盈快速。

娛樂報報／高捷回國急奔場外「做這事」　身旁女伴保持遙遠距離

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▲高捷和經紀人走出機場後，兩人正在討論要往哪個方向走。（圖／讀者提供）

2月4日大年初七傍晚7點左右，剛從國外返台的高捷現身松機，身旁還有女經紀人一起同行，兩人推著輕便的登機箱就一路往捷運方向走。1分鐘不到就已出機場大門，只見兩人突然向左指、向右指討論起來，之後高捷就快步向右邊走去，經紀人則是一路尾隨，兩人越離越遠。

終於謎底揭曉，相當有公德心的高捷一路直衝原來是要找機場外兩側的吸菸區，最後決定走向距離相近國內機場外的吸菸區域，而他在哈菸的同時，還與一旁的菸友聊天，兩人有說有笑的，完全看不出來彼此是初次碰面的陌生人，這才發現原來私下的高捷是的十足的E人，而看似不抽菸的經紀人，則一直在不遠處等他抽完。

娛樂報報／高捷回國急奔場外「做這事」　身旁女伴保持遙遠距離

▲日前高捷在松機被本刊讀者巧遇，只見他一路直衝戶外吸菸區。（圖／讀者提供）

高捷1987年因主演名導侯孝賢的電影《尼羅河女兒》出道，之前他也在節目上暢談職業生涯，提及過往拍攝八點檔經驗，直言不只時間很長，有時拍出來的東西有時候自己不會很滿意，還曾拒絕綁滿鋼管炸藥的爆破戲：「因為演員的安全最重要。」

娛樂報報／高捷回國急奔場外「做這事」　身旁女伴保持遙遠距離

▲高捷（右起）曾莞婷、謝承均在《全明星出發吧！》大聊拍8點檔甘苦。（圖／好看娛樂提供）

娛樂報報／高捷回國急奔場外「做這事」　身旁女伴保持遙遠距離

▲高捷戲裡的「黑幫老大」形象深植人心。（圖／翻攝自高捷臉書）

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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