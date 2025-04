想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返

記者劉宛欣/綜合報導

1992年的電影《小鬼當家2》(Home Alone 2: Lost in New York)至今仍是不少影迷心中的經典,不過美國總統川普當年在其中有一段僅7秒鐘的客串畫面,卻讓導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)感到頭痛。他近日接受《Variety》專訪時坦言,片中出現川普的片段,隨著川普爭議不斷,這段畫面反而成了電影的負擔。

▲美國總統川普二度上台後一系列政策,造成諸多影響。(圖/路透)



哥倫布透露,當年劇組原本只想在紐約知名地標廣場飯店取景,卻被當時擁有該飯店的川普要求,「如果不讓他入鏡,就不准借場地拍攝」。為了拍成這場戲,劇組只好讓川普短暫現身在片中,畫面中主角小男孩凱文誤闖飯店時,向川普問路,這成為當年備受討論的客串彩蛋。哥倫布語帶無奈地說:「我希望那段畫面消失,但真的不能剪,因為大家可能會說我不適合美國,應該被遣返回義大利之類的。」

▲川普曾客串《小鬼當家2》。(圖/翻攝自劇照)

雖然當年川普作為商界名人與電視紅人,客串畫面受到不少觀眾歡迎,但在他當上總統後,這段畫面也隨之被重新檢視。哥倫布坦言,過去觀眾對川普客串反應熱烈,幾乎是觀眾每次觀影時都會注意的亮點之一,「但現在這一幕就變得很複雜了」。

此外,飾演凱文的童星麥考利·克金(Macaulay Culkin)也曾在社群平台上公開支持刪除川普出現的這段畫面,並呼應網友發起的請願活動。哥倫布也直言,這場原本只是場地條件交換下的短暫客串,如今卻成為電影的爭議焦點,對他而言很為難。