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想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返

記者劉宛欣／綜合報導

1992年的電影《小鬼當家2》（Home Alone 2: Lost in New York）至今仍是不少影迷心中的經典，不過美國總統川普當年在其中有一段僅7秒鐘的客串畫面，卻讓導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）感到頭痛。他近日接受《Variety》專訪時坦言，片中出現川普的片段，隨著川普爭議不斷，這段畫面反而成了電影的負擔。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普二度上台後一系列政策，造成諸多影響。（圖／路透）

哥倫布透露，當年劇組原本只想在紐約知名地標廣場飯店取景，卻被當時擁有該飯店的川普要求，「如果不讓他入鏡，就不准借場地拍攝」。為了拍成這場戲，劇組只好讓川普短暫現身在片中，畫面中主角小男孩凱文誤闖飯店時，向川普問路，這成為當年備受討論的客串彩蛋。哥倫布語帶無奈地說：「我希望那段畫面消失，但真的不能剪，因為大家可能會說我不適合美國，應該被遣返回義大利之類的。」

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▲川普曾客串《小鬼當家2》。（圖／翻攝自劇照）

▲川普曾客串《小鬼當家2》。（圖／翻攝自劇照）

雖然當年川普作為商界名人與電視紅人，客串畫面受到不少觀眾歡迎，但在他當上總統後，這段畫面也隨之被重新檢視。哥倫布坦言，過去觀眾對川普客串反應熱烈，幾乎是觀眾每次觀影時都會注意的亮點之一，「但現在這一幕就變得很複雜了」。

此外，飾演凱文的童星麥考利·克金（Macaulay Culkin）也曾在社群平台上公開支持刪除川普出現的這段畫面，並呼應網友發起的請願活動。哥倫布也直言，這場原本只是場地條件交換下的短暫客串，如今卻成為電影的爭議焦點，對他而言很為難。

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