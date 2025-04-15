張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

記者孟育民／台北報導

網紅張藝因為講話無厘頭、鮮明的人格特質，深受許多粉絲的喜愛，近幾年更成為時尚圈寵兒，時常登上雜誌封面。沒想到人設大翻車，在私人群組影射、冷嘲熱諷其他網紅對話遭翻出，雖事後發聲道歉，但仍止不住網友怒火，如今過去評論BLACKPINK Jisoo是「破雞喉」的言論再被挖出，再度引起眾怒！

▲張藝過往評論Jisoo言論遭起低。（圖／翻攝自IG）

張藝向來自稱是Blink（BLACKPINK粉絲名），不過卻唯獨不愛Jisoo，連IG追蹤都獨漏她沒追蹤，過往在私人群組評論BLACKPINK 2023年在科切拉（Coachella）表演對話也遭起底，當Jisoo 演唱時，他竟用「破雞喉來了」形容；而2023年BLACKPINK在高雄開唱，張藝也發出限時動態調侃，Po出一張在Jisoo表演時睡覺的照片，自以為的幽默，讓粉絲看了既生氣又難以接受。

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▲張藝在私人群組稱呼Jisoo是「破喉雞」。（圖／翻攝自IG）

張藝過去口無遮攔的講話風格，如今卻踢到鐵板，在私人群組冷嘲熱諷、嚼舌根多位網紅，包括黃小愛減肥是切胃、開啟買包包話題讓粉絲討論，隨著事件越演越烈，對話被踢爆，網友怒嗆他是「雙面人」。對此，張藝也在社群公開道歉，「我想鄭重地因我在私人群組中的不當言論，而受到影響或傷害的人們致上真誠的歉意，讓不該被波及之人們因我未經深思的發言而受到了傷害。對此，我對自己不成熟的發言到深感懊悔、自責與抱歉。」

他也表示未來會更審慎的思考後再行動，「我對我的行為與言語深刻反省，也感到懊悔，更對於一直給予我支持、喜愛我的人們感到抱歉。我會正視此次的失誤，未來用更真誠、負責的態度彌補犯下的錯誤。」