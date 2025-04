Albee為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》？幕後推手全曝光：我很幸運

記者潘慧中/綜合報導

Albee(范乙霏)外型亮麗、個性大方,吸引不少工作找上門,但其中最令外界疑惑的是,「為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》啊?」對此,她14日統一回覆了,「為什麼不要?」

▲Albee一直被問答應接《賀瓏夜夜秀》的原因。



Albee表示從第一季戰戰兢兢地上陣,到第二季歡喜落幕,還是不斷被問到答應接《賀瓏夜夜秀》的原因,而她總是回答「因為很好玩啊,我只想做好玩的事」。

▲Albee連續主持了兩季。



Albee透露為了打造一檔能讓觀眾開心、同時又具意義的節目,背後其實有太多不為人知的努力。從日以繼夜地蒐集資料、發想企劃、撰寫與反覆修改腳本,到現場演出前的排練與準備,每一位喜劇寫手、後製剪輯、造型團隊都在默默付出。

▲▼Albee感謝所有幕後的工作人員。



Albee也感謝所有樂手、舞台燈光音響團隊、攝影與製作執行人員、舞者及所有曾登上舞台的表演者:「團隊裡的每一個人都比我辛苦,謝謝你們讓我成為夜夜秀的一份子。」

最後,Albee不忘感謝搭檔賀瓏,「因為是你,我才會站在這裡。」她形容自己能與這群「才華洋溢又奇怪的瘋子」一起工作,是一件非常幸運的事,充分展現對節目團隊的珍惜與認同,也讓觀眾更深刻感受到《賀瓏夜夜秀》背後的創作精神。

▲▼Albee也不忘謝謝搭檔賀瓏。



Albee IG全文:

「Albee 為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》啊?」

『為什麼不要?』

從第一季戰戰兢兢的開始,到第二季皆大歡喜的落幕,還是有很多人問我這個問題。

我總是回答

『因為很好玩啊,我只想做好玩的事。』

為了做出讓觀眾開心的同時又能傳遞某些訊息和意義的節目,大家看不見的是沒日沒夜都在蒐集資料、發想企劃、撰寫腳本修改到上台前最後一刻、要寫歌還要梳化演出多個角色的喜劇寫手們。

去蕪存菁施展魔法的後製剪輯。

化腐朽(?為神奇的梳化造型團隊。

優秀的樂手老師們、舞台、燈光、音響、攝影團隊、前台後台前製後製的所有執行人員、曾經的舞者老師們、當然還有來到這個舞台的每一位表演者。

團隊裡的每一個人都比我辛苦,謝謝你們讓我成為夜夜秀的一份子。

和這麼多才華洋溢又奇怪的瘋子一起,我很幸運

謝謝我的搭檔賀瓏 @hellohorlung

因為是你,我才會站在這裡。

I’ll be your goose,

You’ll be my maverick.

#很愛大家

#賀瓏夜夜秀

#休息一下馬上回來