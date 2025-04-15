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Albee為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》？幕後推手全曝光：我很幸運

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外型亮麗、個性大方，吸引不少工作找上門，但其中最令外界疑惑的是，「為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》啊？」對此，她14日統一回覆了，「為什麼不要？」

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee一直被問答應接《賀瓏夜夜秀》的原因。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee表示從第一季戰戰兢兢地上陣，到第二季歡喜落幕，還是不斷被問到答應接《賀瓏夜夜秀》的原因，而她總是回答「因為很好玩啊，我只想做好玩的事」。

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▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee連續主持了兩季。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee透露為了打造一檔能讓觀眾開心、同時又具意義的節目，背後其實有太多不為人知的努力。從日以繼夜地蒐集資料、發想企劃、撰寫與反覆修改腳本，到現場演出前的排練與準備，每一位喜劇寫手、後製剪輯、造型團隊都在默默付出。

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee感謝所有幕後的工作人員。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee也感謝所有樂手、舞台燈光音響團隊、攝影與製作執行人員、舞者及所有曾登上舞台的表演者：「團隊裡的每一個人都比我辛苦，謝謝你們讓我成為夜夜秀的一份子。」

最後，Albee不忘感謝搭檔賀瓏，「因為是你，我才會站在這裡。」她形容自己能與這群「才華洋溢又奇怪的瘋子」一起工作，是一件非常幸運的事，充分展現對節目團隊的珍惜與認同，也讓觀眾更深刻感受到《賀瓏夜夜秀》背後的創作精神。

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee也不忘謝謝搭檔賀瓏。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee IG全文：

「Albee 為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》啊？」

『為什麼不要？』

從第一季戰戰兢兢的開始，到第二季皆大歡喜的落幕，還是有很多人問我這個問題。

我總是回答
『因為很好玩啊，我只想做好玩的事。』

為了做出讓觀眾開心的同時又能傳遞某些訊息和意義的節目，大家看不見的是沒日沒夜都在蒐集資料、發想企劃、撰寫腳本修改到上台前最後一刻、要寫歌還要梳化演出多個角色的喜劇寫手們。
去蕪存菁施展魔法的後製剪輯。
化腐朽（？為神奇的梳化造型團隊。

優秀的樂手老師們、舞台、燈光、音響、攝影團隊、前台後台前製後製的所有執行人員、曾經的舞者老師們、當然還有來到這個舞台的每一位表演者。

團隊裡的每一個人都比我辛苦，謝謝你們讓我成為夜夜秀的一份子。
和這麼多才華洋溢又奇怪的瘋子一起，我很幸運

謝謝我的搭檔賀瓏 @hellohorlung
因為是你，我才會站在這裡。

I’ll be your goose,
You’ll be my maverick.

#很愛大家
#賀瓏夜夜秀
#休息一下馬上回來

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Albee, 范乙霏, 賀瓏夜夜秀, 夜夜秀

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