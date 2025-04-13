記者許逸群／綜合報導

印度當紅女星蘇妮塔·拉潔瓦（Sunita Rajwar），去年演出新片《警上添花》（Santosh）入選坎城影展「一種注目」單元，並入圍坎城及奧斯卡最佳國際電影15強。由於她在記者會自承出身低「我是卡車司機的女兒」，引發國際媒體關注，紛紛報導她充滿勵志的人生故事，感動許多影人。

▲「卡車司機女兒」印度女星蘇妮塔·拉潔瓦（Sunita Rajwar）。（圖／海鵬影業提供）



蘇妮塔·拉潔瓦出生於印度北部山城，父親是卡車司機。儘管經濟拮据，為確保孩子們能接受最好教育，父親每週都帶全家去看戲劇表演。蘇妮塔後來考進新德里國家戲劇學院。畢業後更帶著堅定的決心和3萬盧比（約台幣11,400元）生活費赴孟買闖蕩。

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▲蘇妮塔（右）飾演的女督察「莎瑪」。（圖／海鵬影業提供）

然而小演員生活艱辛，常得等候數十天才得到一個角色，蘇妮塔也毫不退縮，卻在最後只能演出「女傭」角色。沉寂兩年後，就在蘇妮塔開始懷疑人生時，命運之神再來敲門。蘇妮塔以網劇《存錢筒》及《村里大會》連續爆紅，更接連榮獲印度電影觀眾獎、銀幕高峰獎等3座最佳女配角大獎。

闖蕩演藝圈20多年，蘇妮塔·拉潔瓦一直避談父親的工作，直到歷經世事，她才逐漸明白，「這是一件值得驕傲、而不是羞恥的事。」在她的成名道路上，從沒有娛樂圈的光鮮和浮華，擁有的只是一個裝滿夢想、熱情與毅力的心，而她終於把一個個夢想都變成了真實。

去年《警上添花》入選坎城影展「一種注目」單元，當蘇妮塔步上坎城紅毯時，她驕傲地告訴國際媒體「我是卡車司機的女兒」，對於一個曾經窩居在孟買昏暗房間、等待演出機會的山城女孩來說，她夢想成真的勵志故事，當場感動並激勵了許多影人。