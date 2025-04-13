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想交往情色教主？雪碧連列21條件　網友直呼這項最難做到

記者張筱涵／綜合報導

網紅雪碧於12日透過Threads直白發文，公開自己心中的理想男友條件，強調：「其實很簡單」，但實際細數，共列出了21項具體要求，從性格、生活態度到情感細節一一羅列，並直言：「最重要的是，不要因為我是雪碧才想跟我在一起，把我當普通人就好。」

外送稿用　▲▼雪碧。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

▲雪碧。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

雪莉所列出的條件包括：性取向是女生、乾乾淨淨、看得順眼、不說謊、不借錢、不利用她、不當廢人、不背負債務、能陪她聊天、有上進心、能養活自己、尊重她的工作、不干涉她的社交圈、承諾要實現、與其他女性有邊界感、不對她大小聲、不威脅自殺、不辱罵、去哪裡都要報備、訊息要秒回、不能因為她是「雪碧」才接近她，條件細膩而明確，最後說：「這個很難嗎？」

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發文引起大量網友討論，有人質疑：「這樣的男生為什麼會選妳？」雪碧則霸氣回應：「以上都是我自己做得到的事情，那你有什麼資格反駁我？」其中最多人認為最艱難達成的條件就是「訊息秒回」，她則澄清只要看到後會回應就可以，不是說儘管再忙也要回應。

當被問及是否真能接受普通人當男友時，雪碧也坦言：「前任都是普通人」，並補充「只是沒遇過那麼完整的條件」，說明這篇貼文更多是與粉絲互動的趣味發言，而非真正發出「徵友啟事」。她也表示：「其實不難，只是無聊看大家的反應」。

雪碧最後回應網友留言表示，雖然對愛情有想像，但當下還是專注於自己的事業，「我還是認真賺錢好了」，也笑著回應粉絲說「把我當正常的就好」，透露內心仍渴望一段不受身分影響的平凡感情。

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