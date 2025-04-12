《換乘》海恩、賢奎又爆分手！韓網挖出證據「摘掉情侶戒」　聖誕節後各自過

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛秀《換乘戀愛》曾促成海恩、賢奎情侶檔，兩人透過節目交往，感情非常穩定，怎料，自2025年初起，就不斷有傳言表示兩人其實分手了。近來，韓網再度爆出他們的分手消息，有網友發現海恩默默把情侶戒摘掉，甚至刪掉了部分情侶影片與照片，令粉絲無限感傷，遺憾表示「真的分了嗎」。

▲▼海恩、賢奎都默默摘掉情侶戒了。（圖／翻攝自海恩IG、賢奎IG）



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韓網11日突然有一位網友發文表示「原來賢奎、海恩分手了」，該名網友發現默默地把IG貼文有關於情侶倆的部分影片與照片都被下架，海恩甚至在幾個月前就沒有戴情侶戒，兩人感情似乎已經走到盡頭。

事實上，早在年初就有網友爆料，曾經在日本街頭看到賢奎約會其他女生，而海恩則是同步上傳了獨自過聖誕夜的影片，分手傳言吵得沸沸揚揚，幾個月來不斷有粉絲在她的IG或YouTube留言區詢問「你們分手了嗎」、「是真的分手嗎」，但都沒有獲得正面答覆。

▲海恩、賢奎的情侶戒是精品，要價不便宜，曾經引起討論。（圖／翻攝自韓網）



沒想到，如今再度爆出分手言論，海恩、賢奎疑似從2024年聖誕節起就分道揚鑣，也讓曾經追過《換乘戀愛》節目的觀眾感傷表示「好遺憾」、「以為他們會一直交往下去」，不過也有人分析現實層面考量「賢奎好像要去當兵了」。