台灣囡仔王奕翔回家了！&TEAM舉團6月南港開唱　4種票價任選

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團&TEAM由9位成員所組成，其中台灣男孩王奕翔（NICHOLAS）經常透過直播與粉絲互動，受到很多粉絲喜愛。他們日前終於宣布展開亞洲巡演《2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE’》，台灣站預計於6月20日在南港展覽館登場，首次台來舉辦專場活動，令粉絲非常期待。

▲＆TEAM舉團6月南港開唱，4種票價任選。（圖／KKLIVE提供）



&TEAM由HYBE MUSIC GROUP APAC廠牌YX LABELS透過選秀節目《&AUDITION - The Howling -》推出的國際性九人團體，由成員 EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI 組成，並於 2022 年 12 月 7 日以首張迷你專輯《First Howling : ME》出道，在日、韓兩地都相當活躍地進行活動當中，憑藉著出色的實力和多國籍成員的優勢，讓他們出道第三年就成功斬獲全球各地粉絲喜愛。



&TEAM即將在4月發行第三張實體單曲〈Go in Blind （月狼）〉為 2025 開啟全新篇章，作品將展現他們如同狼群般團結，無懼挑戰，正面迎擊這個世界，並開創屬於自己的歸屬。作為演唱會前的預熱，將展示 &TEAM不斷成長的才華與舞台魅力，證明他們作為代表日本的全球性團體，令人拭目以待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲＆TEAM曾來台參加拼盤。（圖／KKLIVE提供）



《2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’ in TAIPEI》將於4月28日在KKTIX售票系統進行 Weverse 會員優先購，並在5月2日全面啟售，票價分為6200、5300、3900、2900元，相關訊息可洽主辦單位KKLIVE。