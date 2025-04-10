直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

記者吳睿慈／台北報導



日本「天才騎乘位」女優美谷朱音即將在7月引退，離開AV界倒數3個月，她宣布參加2025年第11屆「TAE台灣成人博覽會」，10日頂著一頭齊耳短髮亮麗現身，被問及是否會捨不得？她表示暫時沒有想哭的心情，還沒有要引退的實感，而她近來在學習舞蹈，現場秀了一段火辣舞蹈，令全場大飽眼福。

▲▼美谷朱音即將在7月引退。（圖／記者周宸亘攝）



美谷朱音引退倒數3個月，即將在11日起到13日參加「TAE台灣成人博覽會」，她表示「這次帶著很感謝的心情見粉絲」，雖然，但並沒有與以往不同的心情，「之前有發表過引退宣言，現在可能是距離引退還有一段時間，並沒有太大的實感」，沒有想哭的心情，至於未來計畫？她搖搖頭表示「暫時沒有」。

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▲美谷朱音引退後暫無計劃。（圖／記者周宸亘攝）

個子嬌小但上圍頗「兇」的AV女優川越鈴子，被業內看好未來相當有潛能，她這次參與「TAE台灣成人博覽會」，場上有來自於不同國家的女優，她希望展現自己獨有的特色，「我的特色是微笑」，平時會透過幻想跟很多人，進而鍛鍊自己的演技。

▲2025第11屆TAE台灣成人博覽會於11日活動開跑。（圖／記者周宸亘攝）



本年度「TAE台灣成人博覽會」由AV女神大槻響領軍，攜手代言人森澤佳奈、九野雛乃、月野江翠盛大登場。眾多話題女優首次合體現身，包括「最美主播」山岸綺花、即將引退的頂流女神美谷朱音、「超大神顏新人」篠原伊代、「一億簽約偶像」矢埜愛茉、南韓「300 萬追蹤的超純欲網紅」卿卿、「暗黑廚神」川越鈴子、超越性別界線全方位日本男優向理來，以及榮獲 2025年美國AVN Awards「最佳女性群交獎」的性感寶貝Melody Marks等，星光熠熠，令人引頸期盼。