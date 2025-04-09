記者田暐瑋／綜合報導

大陸年輕女演員肖妍倪年僅28歲，容貌甜美，原本星途一片看好，2021年卻心臟驟停，送醫後成了植物人，3個月後奇蹟甦醒，竟留下了嚴重的後遺症，至今病因不明，近日她出面受訪，坦言可能與長期高強度工作及不規律的作息有關。

▲肖妍倪成植物人後奇蹟甦醒。（圖／翻攝自微博）



肖妍倪2021年9月突發心臟驟停，被緊急送往醫院，不幸成了植物人，昏迷3個月後奇蹟般甦醒，卻留下了嚴重的後遺症，包括身體左側癱瘓及行動困難，但她堅持進行復健，經過3年已逐步恢復身體機能，她坦言，這場疾病讓她重新審視生命的意義，也成為努力重返演藝圈的動力。

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▲肖妍倪成植物人後奇蹟甦醒。（圖／翻攝自微博）



根據肖妍倪的描述，病因可能與長期高強度工作及不規律的作息有關，當年工作時間常超過18小時，凌晨化妝一直到深夜收工，即使工作一整天，下班後仍堅持健身，長期缺乏休息導致身體負荷超載，醫生至今雖未能確定病因，但指出熬夜及過度勞累會降低免疫力，增加突發性疾病的風險。

至於為何會成為植物人後又甦醒，醫生表示這與搶救的黃金時間以及綜合康復治療有關，包括使用高壓氧艙和神經訓練來治療，若是能在發病4至6分鐘內搶救及時，就有機會恢復健康。

