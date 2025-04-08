韓爆紅美少女歌手「小IU」要來台開球！　點名「她」的歌：很驚訝

記者蔡琛儀／台北報導

南韓歌手GYUBIN（朴珪斌）宣布將來台舉辦見面會，以及擔任味全龍開球嘉賓，成為繼泫雅、太妍之後登大巨蛋舞台的南韓藝人，也是中華職棒首位擔任開球嘉賓的韓流明星；對於演出細節，GYUBIN表示：「一想到和台灣粉絲們直接見面，就已經心情澎湃了，準備什麼樣的活動還是個秘密，為大家準備了很多令人吃驚的瞬間，最重要的是和每一個人『對視』，希望成為可以傳達真心的時間。」

▲GYUBIN（朴珪斌）將來台開球。（圖／ FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

GYUBIN 上次訪台留下許多美好的回憶，包括奶茶、豆腐甜點、芒果冰、小籠包和各種夜市傳統美食都令她念念不忘。也很喜歡台劇《惡作劇之吻》和電影《我的少女時代》的原聲帶歌曲，「因為OST很好聽，所以即使不知道歌詞，也能感受到那種感情，平時很喜歡聽。」近來她也愛上因BIGBANG成員太陽翻唱而爆紅的Karencici 的〈愛你但說不出口〉，更因此喜歡Karencici的音樂，除了〈愛你但說不出口〉外，她特別點名另一首歌詞中有韓文的〈Timeless〉，表示相當驚訝華語歌手也會將韓文寫進歌中。

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GYUBIN以神曲〈Really Like You〉迅速打開知名度，年僅18歲就受到國際關注，還被南韓網友封為「小IU」。今年初推出首張迷你專輯《Flowering》講述一位少女在面對愛情時的悸動、羞怯與勇氣，展現了愛情的多種面貌。

▲GYUBIN是新生代創作歌手。（圖／ FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

GYUBIN 表示：「《Flowering》字面上的意思是『綻放的瞬間』，這張專輯讓我感受到自己正迎來真正綻放的時期。」參與了所有歌曲詞曲創作的她，用最真實的心情寫下這些歌，「感覺就像包含我十幾歲的第一本日記一樣。」她也在專輯中表達對粉絲的感謝之情：「這次是我新旅程的開始，我想透過這張專輯，展現自己成長並持續前進的決心。我希望能透過這張專輯，讓我想傳達的無限故事盛開綻放，也希望這朵花能開得更加燦爛，請大家與我一起走下去。」