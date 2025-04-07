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鍾欣凌減重6公斤「半夜餓哭」吐煎熬！　體檢遭健檢中心退貨原因曝光

記者孟育民／台北報導

全台首檔料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》即將開火，今（7）日節目舉辦啟動記者會，主持人鍾欣凌親自站台，更找來「全球首位台灣籍米其林三星主廚」何順凱擔任總評審，以及在韓國《黑白大廚》中一戰成名、被譽為「港點女王」的鄭智善擔任飛行評審。鍾欣凌笑說，這次會點頭參加節目是因為製作人有答應她，之後節目裡的每道美食都會讓她試吃。

▲▼鍾欣凌（中）帶鄭智善和三星主廚合作節目。（圖／三立提供）

▲鍾欣凌（中）帶鄭智善和三星主廚合作節目。（圖／三立提供）

鍾欣凌向來不忌口，錄影連便當都會吃光光，她坦言有時會等家人睡著後，獨自在廚房煮泡麵配啤酒，更直言每天都會想吃宵夜，尤其是晚上十點過後是意志力結界，「想說去睡覺好了，但發現睡不著，就起來煮東西吃，曾經有撐住，但我就哭了，因為想說怎麼把自己吃成這樣，有次認真瘦了6公斤，瘦到快被龍捲風吹走。」沒想到當場還被記者虧：「是龍捲風嗎？」 讓鍾欣凌又氣又好笑。            

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後來鍾欣凌看見邱黎寬金句「好不容易把自己吃成這樣，幹嘛要減肥」，這話讓她回歸自信心，於是就此放棄減肥，「我想吃一點，但吃了第一口就停不下去，我花了一個星期就胖回來。」

▲▼鍾欣凌（中）帶鄭智善和三星主廚合作節目。（圖／三立提供）

▲▼鍾欣凌曾減肥減到哭。（圖／三立提供）

▲▼鍾欣凌（中）帶鄭智善和三星主廚合作節目。（圖／三立提供）

而她過去也定期做健康檢查，她今也說之後去做腸胃道檢查，不過卻遭到體檢中心退貨，擔心她因為體重過重，加上年齡問題，建議她去大醫院做，「打麻藥會有點風險，他們就要我去大醫院，如果真的怎樣，大醫院也比較好處理。」


 

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