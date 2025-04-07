Jocelyn 9.4.0無預警曝喜訊！　焦慮到失眠喊：真的很緊張！

▲Jocelyn 9.4.0將在6月舉辦首場個人專場。（圖／資料照，WePlay線上桌遊吧提供）



記者翁子涵／台北報導

新生代女歌手 Jocelyn 9.4.0今（7日）宣告將於6月7日在華山 Legacy正式登場，Jocelyn 表示：「這是我人生第一場專場，老實說我真的很緊張！從幾個月前想到就會焦慮到睡不著，但同時非常的興奮，很想趕快見到一直以來聽我歌的朋友們。」Jocelyn也為了這次演唱會努力創作新歌，甚至密集練唱練舞，就是希望給歌迷值回票價的演出。

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▲ Jocelyn 9.4.0預告演出將有神秘嘉賓助陣。（圖／寬宏藝術提供）



演唱會名稱《baby i’m so blue》的概念源自Jocelyn的歌曲《Baby Blue》，Jocelyn說：「這是一首對我來說最『我』的歌。」這首歌以輕快節奏唱出戀愛中的遺憾與無奈，但卻不沉溺於悲傷，而是用幽默自嘲的方式，將那些愛過錯的人、感情裡的無力感，轉化為能夠隨音樂擺動的旋律，表面輕鬆、內心翻白眼的感覺。

作為Jocelyn的首場個人專場，她與團隊精心籌備了許多特別橋段，並邀請了神秘嘉賓助陣，讓演出更加豐富多元。過去曾在各大音樂節目中與她並肩作戰的音樂夥伴，是否會現身舞台，成為粉絲熱切期待的焦點。

此外，她也將在這場演唱會中首次演唱未發行新曲，展現她在音樂創作上的最新成果，Jocelyn 向歌迷喊話：「6月7日當天晚上跟著音樂放鬆地 Groove，去面對那些日常裡的小抓馬。絕對會有你們想聽的歌，想不到的組合，還有驚喜環節，希望你們都能來陪我一起度過這個特別的夜晚。」Jocelyn 9.4.0《baby i’m so blue》演唱會門票將於4月10日下午1點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。