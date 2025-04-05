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張藝興新片演活聾啞父！「單日票房奪冠」專家看哭：超出預期

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團EXO出身的中國大陸男星張藝興，近年來在戲劇領域的表現越來越亮眼，主演的新片《不說話的愛》近日正式上映，不僅單日票房突破1300萬人民幣（約5924萬台幣），更登上當天票房冠軍。他在片中飾演聾人父親，全素顏上陣、形象顛覆，演出真摯動人，贏得北京電影學院表演系副教授的高度肯定，被網友讚「演技真的是實力派」。

▲張藝興演技受到肯定。（圖／翻攝自豆瓣）

▲張藝興新片《不說話的愛》票房奪單日冠軍。（圖／翻攝自豆瓣）

在《不說話的愛》中，張藝興拋開偶像包袱，以蓬頭垢面的狀態出演，更為貼近角色，苦練了手語。他飾演的父親角色展現出極高層次的情感堆疊，其中一場法庭戲特別受到矚目。他為了保護女兒甘願頂罪，從神情渙散到聽見女兒聲音瞬間情緒轉變，哽咽哭喊、跪地認罪、淚流滿面，情緒飽滿地詮釋出無助又堅定的保護慾。

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北京電影學院表演系副教授王春子受訪時坦言，起初得知由張藝興演出該角色時「有點擔心」，並解釋：「我覺得這個角色的難度特別大，比如手語這部分，要變成日常主要的溝通方式其實不容易。」但隨著拍攝進行，逐漸被張藝興的敬業打動：「他的狀態非常好，每天都練到後半夜。更難的是跟兒童演員搭戲，因為孩子的演技是真實的，技巧在『真』面前是沒用的，他能夠引導對方，配合得也很好。」

▲張藝興演技受到肯定。（圖／翻攝自豆瓣）

▲張藝興演技受到肯定。（圖／翻攝自豆瓣）

王春子更直言在觀影過程中數度落淚，「超出了我對劇本時期的預期，字幕出完了大家還沉浸在劇情中久久不願離場。」張藝興逐步蛻變為備受認可的實力派演員，隨著電影口碑不斷上升，網友也紛紛表示「他這次的演技已經是影帝等級」，認為他距離拿下影帝，只是時間早晚的問題。

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