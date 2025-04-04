Tizzy Bac爆內鬨！　前源控惠婷：她的矛盾令人又愛又恨

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac推出新專輯《說出我的名字》，新歌〈矛盾仔の春天〉靈感來自Tizzy Bac巡演途中的插科打諢，當時與樂手夥伴互相調侃「你就是個矛盾仔」，沒想到竟成為創作契機。談及誰是「矛盾仔」代表，惠婷與前源異口同聲認為「一定是惠婷」，前源更笑說：「她的矛盾令人又愛又恨，因為我們常因此意見相左，但也因為她的矛盾，才有這麼多好歌誕生！」

▲Tizzy Bac。（圖／相信音樂提供）

惠婷分享：「這首歌的概念誕生於閱讀言情小說的時期，所以我滿想寫一首言情故事。」她發現愛情中「要又不要、想又害怕」的矛盾情緒，幾乎是每個人都曾經歷的掙扎。她形容：「這種狀態其實很貼近現實，每個人都可能在某段關係中，猶豫著是否該前進或退縮。」讓她聯想到電影《樂來越愛你》裡經典的雙人舞場景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Tizzy Bac推出新歌〈矛盾仔の春天〉。（圖／相信音樂提供）

MV進一步具象化了這種矛盾情緒，透過實體與影子的交織錯落、無法逃脫的迴圈，在象徵迴圈的圓形舞台上，惠婷與前源帥氣彈奏樂器，並隨舞台旋轉，營造出強烈的視覺衝擊。畫面中羽毛飄落，宛如戀愛中矛盾的無奈與美感。畫面非常唯美，其實拍攝過程不如畫面般浪漫，在拍攝到第三、四次時，惠婷一下舞台就走不穩，腳軟得像是暈車，工作人員趕緊遞上酸梅減緩症狀，前源則在一旁調侃：「真的有這麼暈嗎？」