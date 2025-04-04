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李昇基告黑心HOOK勝訴！　「18年沒拿到音源分潤」獲賠5.87億

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手兼演員李昇基與前所屬經紀公司HOOK娛樂之間的收益結算糾紛，在歷經長達一年多的法律攻防後，法院於4月4日作出一審判決，正式判定李昇基勝訴。首爾中央地方法院民事合議第20部裁定HOOK娛樂須支付李昇基約韓幣5億8700萬元（約台幣1470萬元）補發結算金。

外送稿用　▲▼李昇基。（圖／翻攝自Instagram／leeseunggi.official）

▲李昇基告HOOK一審勝訴。（圖／翻攝自Instagram／leeseunggi.official）

這起爭議可追溯至2022年11月，李昇基主張自2004年出道以來，長達18年未曾收到音源收入的分潤，隨即向HOOK娛樂發出存證信函，要求補發相關結算金，並宣布解除專屬合約。HOOK則主張已支付包括未付金額與利息共韓幣54億元（約台幣1.35億元），並反控李昇基在廣告收益上領取過多，提起約韓幣9億元（約台幣2250萬元）的「債務不存在確認訴訟」。

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李昇基不服反訴，認為實際未付結算金高達韓幣96億元（約台幣2.4億元），應再補發約韓幣30億元（約台幣7500萬元）。此外，他也向警方檢舉HOOK娛樂前代表權真英等人涉嫌業務侵占與詐欺，案件備受關注。

在庭審過程中，李昇基親自出席說明心聲，表示長期以來曾被權真英斥責為「只會談錢的人」，甚至曾被羞辱：「就算從街上隨便找人，也能比你更好養成。」他情緒激動地表示：「如果當初公司誠實結算，就不會走到這一步。」

過程中也曝光李昇基與HOOK高層的對話錄音，對方曾稱他是「虧損歌手」，並自承過去曾以宣傳費用送禮給記者，但遭負責媒體應對的職員否認。李昇基則質疑：「為什麼我要開口討錢，才有機會拿到屬於我的報酬？」

在最終辯論中，李昇基再度向法院表達訴求：「18年來我未曾獲得完整結算，許多年輕出道的藝人也面臨類似情況。我站出來，是希望這樣的不公不會再發生。」他亦提到近日韓國通過被稱為「李昇基防止法」的新法規，希望能真正保障演藝人員的權益。

目前尚未確認HOOK娛樂是否將提出上訴，外界關注事件是否將進入下一階段審理。

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