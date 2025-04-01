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李玉璽認愛許允樂3個月　「被爆男男戀」畫面曝...對象竟是男歌手

記者蔡琛儀／台北報導

李晉瑋推出新專輯《薛弗力Chivalry》已在各大數位音樂平台全面發行，歌曲〈有記憶的風〉MV請到從小一起玩音樂的朋友李玉璽參演，身為好友的他們，首次同台演戲竟飾演一對男男戀伴侶，感人的BL情節讓稱兄道弟的他們直呼「不習慣」。

▲▼李晉瑋、李玉璽〈有記憶的風〉。（圖／小山泉音樂提供）

▲李晉瑋找來好友李玉璽出演〈有記憶的風〉MV。（圖／小山泉音樂提供）

這首歌寫下了李晉瑋所嚮往的感情觀「一段長情深刻的陪伴」，猶如一股溫暖的力量，因此這首歌對李晉瑋來說特別重要。這次MV，李晉瑋邀請李玉璽參與拍攝，李晉瑋感動表示：「當時我一跟玉璽提出這個邀請，他沒有猶豫的就答應了；會想請到玉璽主要是我們從在美國讀書時就認識、一起長大，後來出社會了一起玩音樂，也曾一起到各個舞台表演，他參與了我很大一段青春歲月。」

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李玉璽提到印象中的李晉瑋一直都非常認真追逐自己的夢想，如今看到他夢想實現，不僅自立門戶，可以盡情做想做的事，更實現理想發了自己的作品，相當為他開心，李晉瑋也分享：「印象很深刻，剛認識玉璽的時候，我對歌唱非常沒自信，但他聽完我的創作很認真的跟我說，覺得我不應該放棄唱自己的歌，當時我們18歲，他鼓勵我唱歌可以再找老師學就好。這些話對我影響很深，可以說沒他就沒現在的我。」

▲▼李晉瑋、李玉璽〈有記憶的風〉。（圖／小山泉音樂提供）

▲李晉瑋、李玉璽飾演情侶。（圖／小山泉音樂提供）

在MV中兩人飾演一對伴侶，卻因為其中一人猝然的離開世界，畫面先是看到李玉璽帶著相機紀錄他們的過去點滴；然而畫面倒轉，時光竟已快轉了10幾年，也揭曉真相，原來離開的人是李玉璽，李晉瑋則早已老去，並帶著回憶回到兩人曾一起征戰的山頂，看著風景、吹著風，回顧美好時光。

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