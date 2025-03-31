快訊／《橫豎》遭趕出金秀賢記者會　「再曝新證據」怒嗆：公開未成年戀愛片

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢31日現身記者會，近30分鐘的內容，他委屈到哭出來，並否認與未成年的金賽綸交往，以及家屬指控的無償訓練新人、遭到公司逼債皆不是事實。然而，爆料單位《橫豎研究所》在稍早被趕出記者會，馬上就在YouTube隔空嗆聲，「惡魔金秀賢『未成年者的戀愛影片』追加公開」，沒打算停止爆料。

▲金秀賢31日召開記者會否認一切謠言。（圖／達志影像／AP）



金秀賢否認一切指控，更表示把KakaoTalk內容交給科學相關機構鑑定，結果為2016年對話是造假，然而，律師也在最後表示會對自稱是阿姨的人以及《橫豎研究所》提出民事、刑事訴訟，雙方戰火還沒告一段落。

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稍早金秀賢公司更把《橫豎研究所》趕出記者會現場，使得《橫豎研究所》馬上在YouTube頻道嗆聲「惡魔金秀賢『跟未成年者戀愛的影片』追加公開」，預計台灣時間18點準時開播，爆料還沒告一段落。

▲《橫豎》遭趕出金秀賢記者會，稍早隔空交戰「追加公開未成年者戀愛影片」。（圖／翻攝自《橫豎》YouTube）



事實上，稍早金秀賢在記者會上已經提出科學證據，強調把所有KakaoTalk內容交給相關機構鑑定，結果為2016年跟2018年對話者並非同人，因此2016年的對話是造假。對此，《橫豎研究所》是否會做出回擊，將在晚間揭曉。