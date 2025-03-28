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德州媽媽遭酸「想逼死黃子佼」　婊姐飆髒話嗆：台灣真多瘋子

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃子佼因性騷擾及兒少不雅片事件遭起訴。網紅「德州媽媽」自案件爆發以來，持續為受害者發聲，積極推動「掃黃」行動，沒想到卻遭網友質問「逼死黃子佼才甘心嗎？」、「如果家人犯下同樣的事妳會怎麼做？」對此，網紅丹妮婊姐28日也在Instagram力挺德州媽媽，直呼「原來台灣也有很多笑欸（瘋子）。」

▲丹妮表姐力挺德州媽媽。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

▲丹妮表姐力挺德州媽媽。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

丹妮婊姐28日在Instagram限時動態，曬出德州媽媽的報導截圖，無奈表示「欸不是，結果不擔心被迫拍片的未成年受創自沙（殺），然後擔心黃自沙（殺）？」先前她曾多次透露自己常觀看美國犯罪紀錄片，這次看到台灣竟也有護航黃子佼的網友，讓她直言「原本只有以為美國很多瘋子，因此很多連環變態沙（殺）人魔入獄後，一堆女粉求交往，原來台灣也很多笑欸（瘋子）」。

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▲丹妮表姐力挺德州媽媽。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

▲丹妮表姐力挺德州媽媽。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

▲丹妮婊姐開嗆護航黃子佼的網友。（圖／翻攝自丹妮婊姐IG）

另一方面，還有人質疑德州媽媽「如果家人犯下同樣的事妳會怎麼做？」婊姐氣到飆出髒話，評論道「會講這種話的，就是會幫老公去酒吧騙女生回家，獻給老公的」，指出歐美有很多類似事件，她之前曾透露對韓星玄彬、澳洲男星漢斯沃的喜愛，因此舉例表示「就算今天玄彬藏有一部影片，也是要馬上離婚跟舉報他好嗎？這是連玄彬、索爾都不能做的事情」。

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